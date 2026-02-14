Cosa ci riservano le trame settimanali Un Posto al Sole. Nei prossimi episodi, in onda su Rai Tre dal 16 al 20 febbraio, assisteremo a puntate ricche di colpi di scena. Scopriamo insieme cosa accadrà.

Trame Un Posto al Sole: dalla gioia alla delusione per i coniugi Ferri

Le ultime rifiniture allo yacht commissionato da Eleanor Price sono finalmente concluse, e Roberto e Marina possono celebrare il successo professionale appena raggiunto.

Ma proprio mentre i Ferri si preparano a festeggiare arriva una notizia che li lascia perplessi: Raffaele infatti, comunica che Eleanor ha deciso di tornare negli Stati Uniti!

Per Eleanor Price arriva il momento di fare ritorno negli States, ma la separazione da Palazzo Palladini si rivela più dolorosa del previsto. La donna decide di fare a Raffaele un regalo speciale, che il portiere apprezza moltissimo. Grazie all’intervento dell’uomo, Price riesce a riappacificarsi anche con Ciro e Imma, e poco prima della partenza tutti festeggiano questa ritrovata serenità. Nel bel mezzo dei festeggiamenti però, un arrivo imprevisto scombussola la scena.

Anticipazioni settimanali Upas, trame al 20 febbraio

Mariella e ìCerruti decidono di utilizzare un’app di incontri per trovare un potenziale fidanzato a Bice.

Alla fine i due individuano un possibile “candidato”, ma prima di presentarlo a Bice vogliono conoscerlo. Un contrattempo però, finisce per rovinare i loro piani.

Trame Un posto al sole: Sabbiese cerca di mettere ordine nella sua vita

Per Eduardo Sabbiese arriva il momento di decidere, e l’ex boss è determinato a riportare ordine nella sua vita. Dopo aver piazzato la refurtiva da un ricettatore, l’uomo è pronto a concentrarsi sulla sua famiglia.

Chiede a Angelo di lavorare per lui come elettricista e tutto sembra ricondurlo verso un’esistenza normale. La polizia però, visiona le immagini di una videocamera di sorveglianza. Le riprese potrebbero indirizzare gli agenti verso la banda di Eduardo e Stella.

Un Posto al sole, cos’altro accade nella serie tv di Rai Tre?

Dopo aver scoperto che la figlia Cristina ha riportato solo una frattura alla gamba nell’incidente, Roberto Ferri si prepara a over affrontare un momento difficile e comunicarle una notizia dolorosa. La fragile situazione emotiva della ragazza, spinge lui e Marina a ospitarla quando viene dimessa dall’ospedale. Il dolore della giovane e le tensioni con Marina però, finiscono per fare emergere l’incapacità di Ferri nel suo ruolo di padre.

Intanto Micaela viene rimproverata da Michele sul lavoro, e finisce per sfogarsi con Samuel.

Dopo diverse settimane di tensioni, il legame tra Anna e Gianluca sembra finalmente riuscire a stabilizzarsi. Palladini appare sempre più attratto da lei, anche se deve fare i conti con ul lato decisamente ambiguo e contraddittorio della ragazza.