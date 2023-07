Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 15 al 21 luglio 2023 ci svelano che un borsone pieno di armi desterà grande preoccupazione in Rosa. Ma scopriamo insieme cosa accadrà nelle nuove puntate inedite che andranno in onda la prossima settimana in Upas.

Anticipazioni Un Posto al Sole, trama puntate dal 8 al 14 luglio 2023

Nelle nuove puntate Un Posto al Sole in onda dal 8 al 14 luglio su Rai 3 assisteremo a qualcosa che renderà l’atmosfera a casa di Rosa particolarmente tesa. Il padre di Manuel troverà infatti il borsone pieno di armi dello zio Eduardo.

Mentre la distanza tra Eduardo e Clara inizia a farsi sentire, Rosa tira un sospiro di sollievo convinta che la crisi legata al fratello sia ormai superata. In realtà però il pericolo è ancora dietro l’angolo. Manuel ha tenuto per sé – all’insaputa di tutti – una pistola sottratta dal borsone dello zio.

Un Posto al Sole news, Micaela immersa in una “nuvola rosa”

Ignari di quanto accaduto la notte precedente tra Samuel e Micaela, Mariella e Guido invitano Speranza a tentare un riavvicinamento con il fidanzato dopo la lite furibonda.

Samuel cerca di fare chiarezza nel suo cuore, mentre le sorelle Cirillo si chiedono cosa nasconda Micaela, che sembra immersa in un periodo particolarmente roseo e felice.

Un Posto al Sole, spoiler Upas al 21 luglio

Tra Giulia e Luca si crea una complicità che si fa ogni giorno più forte, mentre Cristina affronta la sua prima vera crisi con Jimmy.

Marina è sempre più sospettosa riguardo all’ostilità di Lara nei confronti di Silvana, e cerca di scoprire cosa nasconda la Martinelli.

La crisi tra Viola ed Eugenio è a un punto di non ritorno. Il magistrato intrattiene rapporti lavorativi sempre più stretti con Lucia, che gli chiede di aiutarla per dare una svolta alle indagini sui clan emergenti del centro storico. La donna vuole incastrare in particolare Sabbiese, e per riuscirci ha bisogno dell’aiuto di Eugenio.

Per sapere qualcosa di più, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Un Posto al Sole per il momento terminano qui. Per non perdere nessuna indiscrezione sulla soap ambientata nella città partenopea e su tutti gli avvenimenti del mondo dello spettacolo, seguiteci sui canali social.