Cosa accadrà nelle prossime puntate Un Posto al Sole in onda su Rai Tre dal 15 al 19 dicembre? La soap partenopea promette di regalarci nuovi colpi di scena con le nuove avvincenti vicende di Palazzo Palladini. Al centro dei riflettori troveremo ancora Gennaro Gagliotti, che stavolta inizierà a temere seriamente di finire la sua carriera in carcere. L’arrivo di Okoro getterà Gagliotti nella disperazione, ma poi un evento imprevisto giocherà a suo favore. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni Un Posto al Sole: arriva Okoro, Gagliotti trema

Con l’arrivo di Okoro le possibilità che Gagliotti possa finire dietro le sbarre si fanno sempre più concrete. La testimonianza dell’uomo sull’omicidio di Assane potrebbe mettere in seria difficoltà Gennaro, e questo Gagliotti lo sa fin troppo bene.

Anche Michele e i coniugi Ferri confidano molto in quella testimonianza. Da un lato Saviani spera che le rivelazioni di Okoro possano finalmente fare luce sui fatti accaduti, e dall’altro Roberto e Marina intravedono la possibilità di togliere definitivamente a Gagliotti il potere negativo sui Cantieri.

Upas, trame al 19 dicembre: Okoro si tira indietro

Quando ormai tutto sembra perduto per Gagliotti, arriva una notizia che gli rida fiducia e lo porta a sperare ancora di riuscire a cavarsela. Okoro infatti ammette di aver paura di essere stato vittima di una maledizione di Agata, e si rifiuta di testimoniare.

L’uomo è terrorizzato e non è più disposto a collaborare con i magistrati che indagano sulla morte di Assane. E così, mentre Michele, Roberto e Marina speravano in un suo intervento, lui fa un passo indietro e finisce per scagionare del tutto Gagliotti.

I suggerimenti di Raffaele nelle prossime puntate Upas

Guido e Mariella rischiano di perdere la casa, ma l’intervento provvidenziale di Raffaele non solo li aiuta a trovare una via d’uscita, ma offre anche a Rosa la possibilità di risolvere il problema della sua abitazione.

Oltre ad avere una intuizione improvvisa, che da respiro a Guido, Mariella e Rosa, Raffaele ha anche qualche consiglio da elargire a Otello per convincere la Picariello ad accettare il posto vacante alla portineria di Palazzo Palladini.

Cos’altro accade nella soap di Rai Tre?

Lo stratagemma messo in atto da Bice inizia a dare i suoi frutti, e la donna – nonostante la proverbiale taccagneria di Cotugno – riesca a farsi dare da lui dei soldi. A quel punto contatta Troncone, con l’obiettivo di recuperare il denaro che Lello le aveva sottratto con l’inganno.

La situazione tra Clara ed Eduardo rimane molto tesa, e Rosa – ignara del fatto che nella vita di suo fratello sia entrata un’altra donna – prova a farli riavvicinare. Intanto Eduardo e Stella continuano a vedersi e, sebbene entrambi mostrino una certa leggerezza, è evidente che il loro rapporto si fa sempre più intenso.

Alla recita di Manuel sono presenti anche Rosa e Damiano, e i due sembrano sempre più complici.

Raffaele nel frattempo, è in agitazione per l’organizzazione del Natale.

Tutti ormai pensano che Riccardo verrà nominato primario, e quando invece l’incarico non gli viene affidato Rossella ci rimane molto male.