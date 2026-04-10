Fans di Un Posto al Sole pronti per una nuova settimana ricca di colpi di scena? Le anticipazioni Upas sulle puntate in onda dal 13 al 17 aprile promettono grandi emozioni. Al centro delle trame della soap di Rai Tre troveremo un confronto complicato tra Serena e Maurizio: cosa nasconde il padre delle gemelle Cirillo? Pronti a scoprire le trame settimanali?

Trame settimanali Un Posto al sole: il ritorno di Maurizio accende un giallo

Dopo il matrimonio di Niko e Manuela, Micaela e Serena si lasceranno travolgere dai ricordi.

La partenza di Monica spinge le due sorelle a rivangare tanti piccoli episodi del passato, ma c’è qualcosa che tormenta Serena. Perché Maurizio, pur essendo a Napoli, non si è presentato al matrimonio di sua figlia Manuela? La moglie di Filippo appare determinata a chiarire i motivi, e dopo aver chiesto a Silvia di riferirle se Maurizio dovesse rifarsi vivo, si reca a cercarlo.

Quando lo trova, i due hanno un confronto, che però non serve a dare a Serena le risposte che sta cercando: Maurizio si chiude in un silenzio ostinato, e appare fin troppo evidente che sta cercando di nascondere un tremendo segreto.

Le anticipazioni Upas non rivelano di cosa si tratti, ma subito dopo aver parlato con Maurizio, Serena deve prendere una decisione difficile.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Cristina torna a vivere con Roberto

Greta prova a spiegare a Cristina la crisi passata con Eduardo prima, e con l’arrivo di un altro uomo nella sua vita poi, ma la ragazza reagisce con rabbia. Roberto cerca di riportare la calma, e impone a Cristina le sue condizioni.

La ragazza torna a vivere con il padre e Marina, mentre Stefano tenta di riavvicinarsi a Greta, che però è troppo preoccupata per la figlia e decide di non portare avanti la loro relazione.

Contrasti tra Nunzio e Rossella nelle prossime puntate Upas

Il tecnico fa i dovuti sopralluoghi a casa di Nunzio e Rossella, e li avvisa che il violento temporale ha fatto molti danni: i due devono trovare un’altra sistemazione per un po’ di tempo. L’inagibilità del seminterrato richiede tempi di intervento lunghi, e Nunzio e Rossella devono trovare qualcuno che li ospiti per un periodo prolungato.

In molti si offrono di dare loro un alloggio, ma Rossella vorrebbe andare a vivere con i genitori. Cammarota non è entusiasta all’idea di trasferirsi a casa Saviani, ma preferirebbe La Terrazza, e i suoi timori finiscono per fargli vivere una notte da incubo.

Cos’altro accadrà nella serie tv di Rai Tre?

Greta e Stefano devono affrontare nuove rivelazioni che aumentano le distanze tra loro. Nel frattempo Angelo rimpiange il fatto di non aver abbandonato la banda dopo l’ultimo colpo e compie un gesto disperato. Il suo comportamento lascia spiazzato Sabbiese. Raffaele cerca di non lasciare che il lavoro interferisca nel suo rapporto con Ornella.