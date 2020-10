Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 10 al 16 ottobre 2020 ci svelano che proprio quando Serena sembra determinata a parlare con Filippo un evento imprevisto sconvolge i suoi piani: la ragazza infatti accusa un malore e viene accompagnata in ospedale dal Sartori.

Anticipazioni Un Posto al Sole, trame puntate dal 10 al 16 ottobre 2020

Non appena Leonardo viene a sapere che la Cirillo si è sentita male corre da lei. La causa del malore viene presto svelata: è stata la grande tensione emotiva che ha accompagnato quest’ultimo periodo, vissuto tra dilemmi e tensioni. Il suo stato imporrebbe calma e serenità, ma la sua recente separazione da Filippo e la lotta per ottenere l’affido di Irene hanno indubbiamente lasciato il segno.

Non è bastato che lei chiedesse a Niko di adottare una linea morbida con l’ex marito, perché lui era invece intenzionato a sfruttare a suo favore i problemi che Leonardo ha avuto con la droga, e che forse non ha neppure ancora superato del tutto. In questa storyline così complicata certamente la gravidanza di Serena arriva a rendere ancora più alta la tensione, tanto più che nessuno dei due uomini può escludere di essere il padre del bimbo che lei porta in grembo.

Sicuramente il fatto che Serena abbia voluto condividere solo con Leonardo la sua gravidanza potrebbe costituire un indizio e far pensare che sia lui il padre. Se lei rivelasse a Fabrizio che il padre è l’Arena metterebbe in serio pericolo le sue possibilità di ottenere l‘affido di Irene. Leonardo, da parte sua, ne è fermamente convinto e rivendica con forza il suo ruolo, costringendo Filippo a farsi da parte.

Una telefonata di Arianna permette a Silvia di venire a conoscenza dei suoi progetti per il futuro. Silvia è sempre più preoccupata al pensiero che i ritmi stressanti di studio imposti alla figlia dall’amica Ilaria finiscano per rivelarsi controproducenti.

Roberto, dopo il confronto con Marina reagisce alla sua maniera. Dopo un primo momento di tensione lui riprende il suo sottile gioco di seduzione con Lara, mentre lei si riavvicina a Fabrizio.

Spoiler Un Posto al Sole: i falsi profili social di Giulia

L’ostinazione di Giulia nel mantenere attivi i suoi falsi profili sui social sembra iniziare a dare i suoi frutti. La ragazza adesso cerca di escogitare un modo per incastrare definitivamente Marco Modica, aiutata dall’amica Ornella.

Niko e Susanna sembrano intanto riuscire a ritrovare l’antica complicità sul lavoro, e questo potrebbe essere un buon segno per un possibile riavvicinamento tra i due. Bice e Mariella si concedono una mattinata di shopping selvaggio, mentre una visita guidata di Viola sarà l’occasione per un incontro tanto fortuito quanto inatteso con qualcuno davvero molto noto.