Cosa accadrà nelle prossime puntate Un Posto al Sole in onda su Rai Tre dal 1° al 5 dicembre? La soap partenopea promette di regalarci nuovi colpi di scena con le nuove avvincenti vicende di Palazzo Palladini. Al centro dei riflettori troveremo Marina e Roberto Ferri, che penseranno di avere in mano Gagliotti. Lui però avrà in mente una contromossa altrettanto ingegnosa. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Marina e Roberto pronti ad affondare Gagliotti

In vista dell’arrivo di Chiara Petrone a Napoli, i coniugi Ferri elaborano un piano per costringere definitivamente Gennaro Gagliotti ad arrendersi. I due penseranno di aver finalmente trovato la strategia vincente per mettere l’uomo alle strette.

Se i coniugi Ferri pensavano di avere ormai in pugno Gagliotti, resteranno profondamente delusi. Non solo lui si dichiarerà pronto a reagire, ma dimostrerà loro di avere ancora molte frecce al suo arco per mantenere il posto prestigioso che ha conquistato. Determinato ad avere la meglio su Ferri, Gennaro porterà avanti una contromossa davvero ingegnosa.

Tutto questo finirà per aumentare la tensione, e porterà Marina a prendere una decisione che potrebbe avere risvolti imprevedibili.

Upas, trame al 5 dicembre: Raffaele lascerà davvero la portineria di Palazzo Palladini?

Si avvicina il Natale e Raffaele – come ogni anno – farà il presepe nell’androne del palazzo. Quest’anno però il suo gesto avrà un sapore particolare, visto che si tratterà dell’ultimo regalo che l’uomo farà ai suoi amati condomini.

La decisione di lasciare il posto di portiere a palazzo Palladini e godersi la sua meritata pensione sembrerà infatti farsi sempre più concreta nella mente di Raffaele, e neppure Renato e Otello riusciranno a fargli cambiare idea. L’uomo sarà sempre più convinto a lasciare il suo incarico.

Cos’altro accade nella soap di Rai Tre?

Mentre a Palazzo Palladini si avvicina il momento di scegliere chi sarà l’erede di Raffaele nel ruolo di portiere, Renato si isola sempre di più. I due riusciranno a superare le recenti incomprensioni prima che il portiere lasci il suo posto?

Nel frattempo i coniugi Ferri dovranno fare i conti con le conseguenze che la riunione con Chiara ai Cantieri hanno portato, sia nella loro vita professionale che in quella familiare. Il nuovo atteggiamento della Petrone nei confronti di Gennaro però, finisce per sconvolgere anche lui.

Eduardo si renderà conto di non poter offrire a Clara e Nunzia la vita che avrebbe voluto regalare loro, e farà una scelta che potrebbe rivelarsi sbagliata.

Guido e Mariella dovranno gestire Cutugno e Bice che – determinata a riprendersi ciò che le appartiene – sarà alla ricerca di un nuovo complice. La donna sarà alla ricerca di un nuovo facoltoso finanziatore, e sembrerà anche aver trovato la sua “vittima”.