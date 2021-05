Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 29 maggio al 4 giugno 2021 ci svelano che Vittorio, sconvolto per quanto ha appreso prima della partenza per Madrid, cerca un modo per superare la delusione. Patrizio cerca di consigliarlo ma il rischio di ferire i sentimenti di qualcuno che non lo merita è veramente dietro l’angolo.

Anticipazioni Un Posto al Sole, trame puntate dal 29 maggio al 4 giugno 2021

Marina e Roberto si trovano ad affrontare la crisi dei Cantieri, mentre Franco prova a rendere giustizia a Ernesto, anche se la cosa potrebbe ritorcersi contro di lui. Quando Franco decide di affidarsi alle indagini della polizia e dedicarsi alla famiglia l’uomo finisce nel mirino di Biagio. Proprio il comportamento di quest’ultimo finisce per allarmare Pietro, che vuole velocizzare il più possibile la chiusura della trattativa per l’acquisto del terreno dei Cantieri.

Mentre la sintonia lavorativa tra Ferri e Marina si consolida sempre più sembra crescere anche il legame tra Pietro e Lara. La donna, giocando con la seduzione e l’inganno, cerca di carpire a Roberto informazioni, dando così l’impressione di dare seguito alle richieste di Abbate. Ma Ferri potrebbe intuire il suo gioco.

Renato, aiutato da Jimmy, cerca di sfruttare le sue competenze multimediali e tecnologiche per spiare Raffaele. Ma lui ha intuito che il cognato trama qualcosa e lavora con particolare zelo: difficilmente Renato e Jimmy riusciranno ad acquisire le prove della sua pigrizia. Quando ormai sembra che i due non riescano a trovare niente a cui appigliarsi, il drone di Jimmy riesce a fornirgli le prove filmate dell’inoperosità al lavoro di Raffaele.

Vittorio, dopo l’incontro ravvicinato con Speranza, prende una decisione inaspettata. Alberto pressa sempre più Chiara, perché è deciso a passare le vacanze con Federico.

Anticipazioni Upas: crisi sempre più profonda tra Michele e Silvia

Silvia prova a scuotere Michele, sperando che lui recepisca la sua richiesta di attenzioni, ma Michele sembra ignorare questa sua esigenza lasciandola sempre più delusa e amareggiata. Costretta a confrontarsi con l’indifferenza di Michele, Silvia riflette sull’importanza che ha ormai acquisito la compagnia di Giancarlo e la loro complicità.

Sarà davvero finita la love story tra Michele e Silvia? Per scoprirlo, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Un Posto al Sole per il momento terminano qui. Per non perdere nessuna indiscrezione sulla soap ambientata nella città partenopea e su tutti gli avvenimenti del mondo dello spettacolo, seguiteci sui canali social.