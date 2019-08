Un posto al sole anticipazioni 26-30 agosto: il processo di Manlio

Dopo la pausa estiva, torna in tv Un posto al sole con delle nuove ed entusiasmanti puntate. Nei prossimi appuntamenti dal 26 al 30 agosto vedremo i nostri protagonisti del palazzo Palladini impelagati in nuovi intrighi. Avvisiamo che la soap opera napoletana non andrà in onda giovedì 29 agosto per via della partita di pallavolo femminile tra Polonia e Italia. Il giorno seguente, ovvero, venerdì 30, UPAS tornerà regolarmente in tv al solito orario delle 20.20. Vediamo cosa accadrà leggendo le seguenti trame.

Anticipazioni Un posto al sole, puntate fino al 30 agosto 2019

Marina incontrerà l’avvocato Leone per discutere della situazione giudiziaria di suo padre Arturo. Lo scopo della donna sarà quello di riabilitare completamente il genitore ma la fretta la condurrà a commettere un grosso sbaglio che rischierà di ripercuoterle contro.

Otello e Teresa si lasceranno alle spalle le vacanze estive, ma la crisi tra i due non sembrerà del tutto scongiurata. Infatti, Silvia lo noterà e si darà da fare per studiare un piano per riunire la coppia. Ci riuscirà?

Alex si ritroverà nel bel mezzo di un difficile momento familiare che riguarderà suo padre. La ragazza sarà molto turbata e penserà al suo turbolento passato. Alex arriverà al punto di meditare di chiedere aiuto. Intanto, Vittorio farà ritorno a Napoli dopo le brevi vacanze con il padre e dovrà prendere una decisione su Alex e Anita. Nadia e Renato saranno sempre più distanti l’uno dall’altra.

Un posto al sole, Adele preoccupata per il processo di Manlio

Durante la settimana in Un posto al sole assisteremo al processo di Manlio. L’uomo è stato accusato di gravissimi maltrattamenti ai danni della sua consorte Adele. Quest’ultima, in attesa della sentenza finale, andrà nel panico per timore che l’uomo possa venire scagionato in un qualche modo. Come andrà a finire la faccenda? Riuscirà Adele a scrollarsi l’incubo di dosso e a voltare pagina?