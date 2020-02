Le anticipazioni di Un posto al sole, delle puntate in onda su Rai 3 dal 24 al 28 febbraio, riportano importanti colpi di scena. Andrea e Arianna voleranno in Madagascar mentre Serena si avvicinerà sempre di più a Leonardo. Clara deciderà di abortire nonostante i tentativi di Angela e Giulia per farla desistere nell’intento.

Anticipazioni Un posto al sole, trame fino al 28 febbraio

Arianna e Andrea si prepareranno a lasciare Napoli per recarsi all’estero. I due, precisamente, raggiungeranno il Madagascar per portare a compimento l’adozione. In previsione di una lunga assenza, si renderà necessario riorganizzare la gestione del Caffè Vulcano.

Per Marina incomincerà un turbolento periodo in quanto si ritroverà inchiodata. Nonostante i dubbi sulla responsabilità della Giordano, Roberto Ferri non avrà alcun dubbio sull’innocenza della donna e le mostrerà tutto il suo supporto. L’intera situazione scatenerà gli animi di Alberto il quale, senza soldi, approfitterà della situazione venutasi a creare per gettare ulteriore fango su Marina. Quest’ultima incomincerà a nutrire dei dubbio su ciò che è realmente successo. Turbato dall’angoscia di quest’ultima, Fabrizio commetterà un gesto inaspettato.

Spoiler Un posto al sole: Clara vuole interrompere la gravidanza

Leonardo non si arrenderà con Serena e cercherà in ogni modo di far breccia sul suo cuore. Per via di alcune vicende sfortunate, sembrerà avere la meglio a discapito dello sventurato Filippo. La distanza tra quest’ultimo e la moglie non farà che aumenterà ulteriormente. La madre di Irene si ritroverà ad essere confusa sui suoi sentimenti dopo una netta vicinanza con Leonardo. Sarà fatto uno scherzo a Patrizio il quale lo renderà di buon umore. In seguito, il figlio di Raffaele avrà il forte sospetto che un critico gastronomico di una certa importanza sia venuto a recensire la sua cucina. Grazie allo staff del Vulcano, la situazione sarà gestita nel migliore dei modi possibili.

Clara (Imma Pirone) deciderà di interrompere la gravidanza per colpa di Alberto il quale si è mostrato poco felice alla notizia. Giulia e Angela cercheranno di convincerla a desistere dall’abortire ma non riusciranno in alcun modo a farle cambiare idea. Forse, solamente con il tempestivo intervento della madre di Clara qualcosa potrebbe cambiare. Nunzia si recherà da Alberto e lo spronerà ad assumersi le sue responsabilità di padre. Il Palladini cambierà idea o Clara perderà il bambino?