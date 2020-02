Le anticipazioni di Un posto al sole della settimana da lunedì 17 a venerdì 21 febbraio 2020 presentano delle clamorose rivelazioni. Accadrà un episodio alquanto tragico che metterà Marina in una cattiva posizione. Alberto, invece, tornerà a vivere a Palazzo Palladini scatenando l’ira degli abitanti della celebre struttura. Clara prenderà una decisione dolorosa riguardo alla sua gravidanza mentre Renato si vendicherà di Raffaele e Guido.

Anticipazioni Un posto al sole, trame fino al 21 febbraio

Alberto rifletterà sul da farsi in quanto valuterà di tornare a vivere a Palazzo Palladini. Tale notizia non andrà a genio agli abitanti dei vari condomini in quanto non tollereranno la presenza dell’uomo. Ciononostante, Alberto dovrà sottostare alle regole dei condomini. Clara deciderà di rompere ogni indugio e di informare Alberto della sua inaspettata gravidanza. La reazione del Palladini sarà tutt’altro che positiva. Sconvolta nel profondo, Clara comincerà a valutare una dolorosa decisione: l’aborto.

Arianna si ritroverà a vivere un vero e proprio tormento sentimentale. Non saprà che pesci prendere e nemmeno come comportarsi con Samuel e Andrea. Per fortuna tutti i suoi dubbi saranno al più presto dissipati da una visita a sorpresa. Il rapporto tra la Landi e Andrea andrà a buon fine, infatti ci sarà una svolta positiva: l’adozione andrà a gonfie vele! Alla Terrazza si festeggerà la lieta novella: presto Andrea e Arianna formeranno una famiglia. Una volta per sempre, la Landi deciderà di chiarire la sua situazione sentimentale con Samuel.

Spoiler Un posto al sole: un tragico evento

Serena comincerà a lamentarsi per la condizione di madre single. Leonardo si rifarà vivo e deciderà di conquistarla definitivamente ma la donna sarà decisa a ritornare insieme a suo marito. Vedremo Filippo e Serena determinati a ricomporre la loro famiglia, peccato che un’insidia sarà in agguato. Durante una romantica cenetta, Leonardo si immischierà guastando l’atmosfera.

Mentre Michele e Silvia saranno convinti che Rossella voglia lasciare la casa, Susanna informerà Nicotera dei dubbi che nutre riguardo alla sua scelta professionale. Raffaele e Guido riusciranno a sottrarre la cantina a Renato con l’inganno, tuttavia, l’uomo non apprenderà con gioia questa notizia e deciderà di vendicarsi di suo cognato e del comandate dei vigili urbani preparando loro uno scherzetto. Marina si recherà da Fabrizio per affrontarlo, peccato che poco dopo avverrà un tragico evento che metterà la Giordano in una brutta posizione.