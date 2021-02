Fermi tutti, notizia choc. Un Passo dal Cielo 6, amatissima fiction Rai, non si chiamerà più così. I fan dell’ammiraglia, dunque, invece di attendere i nuovi episodi con Daniele Liotti della sesta stagione di Un Passo dal Cielo dovranno attendere i nuovi episodi di quella che ufficialmente sarà la prima stagione de I guardiani del cielo. Il concetto sembra contorto. In parole povere la fiction ha cambiato nome prima della messa in onda della sesta stagione. Come mai?

Un Passo dal Cielo 6 cambia nome: perché?

Perché la fiction Rai Un Passo dal Cielo cambia titolo proprio alla sesta stagione? A quanto pare la spiegazione è semplice. Le prime cinque edizioni della serie tv che ha visto fra i protagonisti Terence Hill, sostituito poi da Daniele Liotti, sono state girate in Trentino Alto Adige. A far da sfondo a molte scene è stato lo stupendo paesaggio del Lago di Braies che ha lasciato i telespettatori a bocca aperta.

La sesta stagione, invece, è stata girata in una location diversa. A far da sfondo alle imprese del commissario Nappi e Francesco Neri, il personaggio di Liotti è stato il Veneto con le splendide Dolomiti Venete.

Il cambio di ambientazione ha dunque portato ad un cambio del titolo ne I guardiani del cielo. Altre news? La serie ha subito, a quanto pare, grossi scossoni. I telespettatori si ritroveranno davanti grosse novità. Oltre ad un ritorno al passato, con sceneggiature più leggere e frizzanti, vi saranno anche news sorprendenti.

I guardiani del cielo: cast e news

Confermato, come dicevamo, nel cast di Un Passo dal Cielo 6, pardon de I guardiani del Cielo, Daniele Liotti che interpreta Francesco Neri. La guardia forestale ha cambiato mestiere e casa. Dalla palafitta a bordo lago, infatti, Neri è passato a vivere alle Cinque Torri in provincia di Belluno. Neri non ha abbandonato, però, le lotti in favore dell’ambiente tanto da impegnarsi contro lo sfruttamento di una miniera in cui vi è un giacimento di nichel.

Oltre a Daniele Liotti nel cast de I guardiani del cielo vi saranno: Giusy Buscemi nei panni di Manuela Nappi, Enrico Ianniello, nei panni dell’amatissimo Commissario. Novità anche per quest’ultimo. Dopo la partenza di Eva, interpretata da Rocio Munoz Morales, Nappi si ritroverà a far i conti con la bizzarra Elda, interpretata dall’attrice Anna Dalton.

Nel cast della fiction Rai vi saranno new entry molto gradite come quella di Serena Iansiti, che interpreterà Carolina e soprattutto Aurora Ruffino. Il personaggio dell’attrice avrà ripercussioni sulla vita di Neri e Nappi.