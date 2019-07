Un passo dal cielo 4, le repliche in arrivo su Raiuno

Al via su Rai1 le repliche di “Un passo dal cielo 4“, la fiction di successo con protagonisti Daniele Liotti e Rocio Muoz Morales: ecco le anticipazioni dell’episodio in onda domenica 7 luglio 2019.

Un passo dal cielo 4: episodi

Domenica 7 luglio 2019 dalle ore 21.25 andrà in onda in replica su Rai1 il primo episodio di “Un passo dal cielo 4“, la fiction di successo girata a Braies e nei boschi di San Candido. Durante la prima puntata dal titolo “La maschera del diavolo” assisteremo all’arrivo a San Candido di Francesco Neri (interpretato da Daniele Liotti), il nuovo capo della forestale. Non solo, la prima puntata regala anche l’arrivo di una nuova etologa Emma (interpretata da Pilar Fogliati) arriva a San Candido per occuparsi di un progetto dedicato al reinserimento dei lupi.

Intanto le cose tra Vincenzo ed Eva procedono alla grande. I due sono a tutti gli effetti una coppia con Eva intenta a cercare di portare avanti il suo progetto di bed e breakfast, ma tutto potrebbe cambiare con l’arrivo di una star giunta a San Candido proprio per la bellissima Eva. Intanto la scomparsa di due ragazze mette in grande difficoltà sia la polizia che la forestale, in particolare quando una delle due viene ritrovata legata in un campo con una maschera da krampus. Cosa significherà?

Un passo dal cielo 4, cast

Ecco il cast completo degli attori della quarta stagione di “Un passo dal cielo”: Daniele Liotti, Enrico lanniello, Francesco Salvi, Gianmarco Pozzoli, Rocio Muoz Morales, Pilara Fogliati, Alice Torani, Francesca Piroi, Daniela Virgilio, Cristina Marino, Tommaso Ramenghi, Caterina Shulha, Matteo Martari, Pierangelo Menci e con la partecipazione di Fedez.

In attesa di scoprire cosa succederà nella quinta stagione di “Un passo dal cielo” in arrivo nel prossimo autunno, vi ricordiamo che l’appuntamento con le repliche della serie è da domenica 7 luglio in prima serata su Rai1.