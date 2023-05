Un paese quasi perfetto è un buon film per trascorrere un’ora e mezza davanti alla tv all’insegna della leggerezza. Diciamo subito che la critica è stata piuttosto negativa nei confronti della pellicola firmata da Massimo Gaudioso nel 2015, ma ciò non significa che non la si possa trovare gradevole, anche perché qualche risata è assicurata. Va in onda Mercoledì 31 Maggio su Nove in prima serata (inizio 21.25 circa): ecco la trama e qualche simpatica curiosità.

Un paese quasi perfetto: la trama in breve e il cast

Tre amici in cassa integrazione decidono di far rivivere il piccolo paese di Pietramezzana, in Basilicata, aprendo una nuova fabbrica. Per riuscire ad ottenere i fondi necessari tuttavia, è indispensabile che ci sia un medico, il quale però manca da anni. Quando finalmente se ne trova uno, la fabbrica non viene più aperta, in quanto si scopre che l’imprenditore vuole in realtà solo sfruttare i fondi europei per impossessarsi delle risorse. Ma alla fine l’idea giusta per salvare Pietramezzana viene proprio al dottore.

Il cast del film annovera volti notissimi dello star system italiano, ovvero Fabio Volo, Silvio Orlando, Carlo Buccirosso e la ex Miss Italia Miriam Leone nel ruolo di Anna.

Curiosità sul film

Ecco alcune curiosità su Un paese quasi perfetto: