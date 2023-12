Il Natale si avvicina e la tv, come accade ogni anno, viene letteralmente inondata da film a tema. Per lo più commedie romantiche e dolci, ma anche divertenti e giocose, perfette per riscaldare le fredde serate in casa in questo periodo dell’anno. Se vi piace il genere pertanto, è arrivato il momento di fare una scorpacciata di film!

Fra i tanti, c’è anche Un Natale per due, una pellicola del 2011 con protagonisti Enrico Brignano e Alessandro Gassmann, non originalissima, ma gradevole. Va in onda nella prima serata di Mercoledì 13 Dicembre su Tv8: di seguito vi sveliamo le curiosità più interessanti da conoscere sul suo conto.

Un Natale per due: la trama in breve e il cast

Questa, in breve, la trama di Un Natale per due.

Due amici e colleghi di lavoro che vivono a Catania, si trovano costretti a viaggiare sulla stessa macchina per trascorrere le vacanze di Natale a Torino. Durante il percorso si ha modo di conoscere il carattere di entrambi: Claudio è cinico e donnaiolo, Danilo è goffo e invadente, ma con un grande cuore.

Per quanto riguarda il cast, lo abbiamo anticipato, ci sono Enrico Brignano e Alessandro Gassmann, accompagnati sul set da Paolo Sassanelli, Pino Caruso, Chiara Francini e Cristina Serafini.

Le curiosità principali sul film

Un Natale per due è un film italiano di genere commedia diretto da Giambattista Avellino nel 2011. Queste sono le curiosità più interessanti che lo riguardano: