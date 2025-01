Un matrimonio di troppo, nuova esilarante commedia con Will Ferrell e Reese Witherspoon, arriva il 30 gennaio su Prime Video. I due celebri attori, per la prima volta insieme in una pellicola, interpretano i protagonisti Jim e Margot. Parenti degli sposi di due matrimoni differenti, i due scoprono presto che, per errore, entrambe le cerimonie sono state programmate nella stessa location e nello stesso giorno. Scopriamo qualcosa di più sulla trama e sul cast.

Un matrimonio di troppo – trama e cast del film

Un matrimonio di troppo (titolo originale You’re cordially invited), è una delle novità in arrivo sul catalogo di Prime Video. Disponibile dal 30 gennaio, si tratta di una commedia che, già dal trailer, promette risate a non finire e esilaranti equivoci. La trama segue due matrimoni, accidentalmente prenotati nella stessa location e nello stesso giorno. I due gruppi di invitati si ritrovano così a condividere quel momento speciale, cercando di difendere i propri spazi…che si rivelano inevitabilmente molto ristretti.

In un’esilarante battaglia di risolutezza e determinazione, Jim, il padre di una delle due spose (Will Ferrell), e Margot, la sorella dell’altra sposa (Reese Witherspoon), cercheranno di regalare ai propri cari una giornata indimenticabile. Costretti a condividere quasi ogni momento, i due si sfideranno continuamente per proteggere le rispettive famiglie, senza fermarsi davanti a nulla pur di garantire loro una giornata speciale. Gli imprevisti saranno però dietro l’angolo.

Un matrimonio di troppo è scritto e diretto da Nicholas Stoller, regista di commedie come Non mi scaricare, In viaggio con una rockstar, Cattivi vicini. Nel cast, oltre Will Ferrell e Reese Witherspoon, troviamo anche Geraldine Viswanathan, Meredith Hagner,

Jimmy Tatro, Stony Blyden, Leanne Morgan, Rory Scovel, Keyla Monterroso Mejia,

Ramona Young, Jack McBrayer e Celia Weston.

Prodotto da Nicholas Stoller, Conor Welch, Reese Witherspoon, Lauren Neustadter, Will Ferrell, Jessica Elbaum, gli executive Producer sono Alex Brown, Brendan O’Brien,Ted Gidlow.