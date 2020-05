Nuovo appuntamento con “Un giorno in pretura“, il programma ideato e condotto da Roberta Petrelluzzi. Questa settimana la conduttrice televisiva ed ex ricercatrice universitaria italiana torna ad occuparsi della morte di Gloria Rosboch, la professoressa di francese uccisa dal suo ex alunno. Ecco le anticipazioni della puntata in onda questa sera, domenica 17 maggio 2020.

Un giorno in pretura 2020: domenica 17 maggio 2020

Domenica 17 maggio 2020 alle ore 21.20 va in onda la terza puntata dell’edizione 2020 di “Un giorno in pretura“, il programma ideato e condotto da Roberta Petrelluzzi in prima serata su Raitre.

Questa settimana spazio alla seconda ed ultima parte del processo sulla morte di Gloria Rosboch, la professoressa di francese di Castellamonte di Ivrea. La donna è scomparsa nel 1996 fino al ritrovamento del cadavere rinvenuto dagli inquirenti grazie alle segnalazioni di Roberto Obert, un uomo di 55 anni di Ivrea.

Non solo, l’uomo successivamente ha anche accusato Gabriele De Filippi dell’omicidio della donna. Un’accusa che ha portato gli inquirenti a scoprire un precedente tra il giovane e la donna; i due, infatti, hanno avuto una breve relazione poi interrotta dalla donna con tanto di denuncia di truffa ai danni del ragazzo. Gabriele De Filippi, infatti, aveva raggirato la donna truffandola di ben 187 mila euro, i risparmi di una vita.

La donna nel settembre del 2015 aveva deciso di denunciarlo per truffa e un anno dopo è scomparsa. Dopo le accuse di Ortes, il giovane De Filippi ha confessato l’omicidio di Gloria Rosboch ed è stato condannato con rito abbreviato a trenta anni di galera. Nella puntata di oggi spazio anche ad un altro personaggio della vicenda: Caterina Abbattista, la madre di Gabriele, accusata di aver concorso nell’omicidio della professoressa.

Possibile che la donna abbia aiutato il figlio a organizzare un delitto così terribile? Per scoprirlo non resta che seguire l’appuntamento di questa sera di Un giorno in pretura 2020 in onda su su Rai3!