“Un giorno in pretura“ di Roberta Petrelluzzi torna in prima serata su Rai3. Il programma ideato e condotto dalla regista e ricercatrice è pronto a raccontare alcuni dei casi di cronaca giudiziaria più conosciuti e discussi del nostro Paese. Ecco le anticipazioni e il caso di cronaca nera al centro della puntata in onda domenica 19 maggio 2019.

Domenica 19 maggio 2019 alle ore 21.20 nuovo appuntamento con “Un giorno in pretura 2019“, la trasmissione condotta con grande successo da Roberta Petrelluzzi su Raitre. Un giorno in Pretura dopo Marco Vannini si occupa della storia di Laura e Rocco, due giovani fidanzati, che si accusano a vicenda per la scomparsa del proprio figlio. La storia si svolge a Frosinone, comune italiano capoluogo dell’omonima provincia del Lazio.

Il 15 novembre del 2012 Laura viene ricoverata d’urgenza a causa di un infezione all’utero. Una volta ricoverato presso la struttura ospedaliera, la ragazza scopre di aver dato alla luce un bambino.

Nessuno era a conoscenza di questa gravidanza. Nè il compagno Rocco, né tantomeno gli amici e la famiglia. In un secondo momento però Laura racconterà che la colpa è solo di Rocco, che definisce un fidanzato infedele. Comincia così una battaglia di accuse tra entrambe le famiglie: da un lato c’è la famiglia di Laura e dall’altro lato quella di Rocco.

Una storia di due giovani ragazzi che, a soli vent’anni, si trovano a dover affrontare una gravidanza segreta. Come sono andate realmente le cose? E’ ancora in corso il processo per valutare e decidere chi ha ragione tra Laura e Rocco.

