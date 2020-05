Roberta Petrelluzzi torna con una nuova puntata di “Un giorno in pretura“, il programma in onda nella prima serata su Rai3. Questa settimana spazio a due vicende con tanti buchi neri che saranno come sempre ricostruiti nella puntata. Scopriamo le anticipazioni della puntata in onda questa sera, domenica 31 maggio 2020.

Un giorno in pretura 2020: domenica 24 maggio 2020

Domenica 31 maggio 2020 alle ore 21.20 va in onda l’ultima puntata di “Un giorno in pretura“, il programma ideato e condotto da Roberta Petrelluzzi in prima serata su Raitre.

La prima storia è quella del detenuto ucciso nel carcere di Sassari: si tratta dell’omicidio di Marco Erittu, il detenuto trovato senza vita nel 2008 in una cella del carcere di San Sebastiano a Sassari. A distanza di qualche anno il detenuto Giuseppe Bigella si è autodenunciato per l’uccisione di Marco Erittu facendo i nomi di altri complici. A cominciare da Nicolino Pinna, detenuto a un passo dalla libertà, Pino Vandi il boss del carcere di San Sabastiano e l’agente penitenziario Mario Sanna. Resta da capire: la confessione di Bigella è un vero pentimento oppure un caso di simulazione e mitomania? Dopo due gradi di giudizio ancora oggi non c’è una risposta esaustiva a questa domanda.

Un giorno in pretura, anticipazioni di oggi domenica 31 maggio 2020

Nella seconda parte dell’ultima puntata di “Un giorno in pretura”, Roberta Petrelluzzi si occupa di un altro caso: la morte di un ingegnere trovato senza vita nella mansarda dell’abitazione della compagna. E’ l’estate del 2016 quando il corpo senza vita dell’uomo viene rivenuto appeso ad un palo con una catena legata intorno al collo. Non solo, l’uomo ha delle calze a rete e unghie con smalto. Per la morte dell’uomo viene coinvolta la compagna con l’accusa di omicidio preterintenzionale. In aula di tribunale, la donna parlando della morte del compagno si difende parlando di un gioco erotico finito nel peggiore dei modi.

L’appuntamento con Un giorno in pretura 2020 è la domenica sera su Rai3.