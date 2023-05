Un giorno in pretura quando va in onda? Una delle trasmissioni più longeve di Rai Tre sta per tornare in tv con il processo che vede protagonisti Johnny Depp e Amber Heard. Ecco tutte le news sul programma in onda dal lontano 1885 che porta sul piccolo schermo alcuni processi famosi e meno famosi.

Un giorno in pretura 2023: quando va in onda, conduttore e numero di puntate

Un giorno in pretura 2023 quando va in onda? Secondo il calendario – salvo cambi dell’ultimo momento – il nuovo debutto è previsto per la seconda serata di sabato 6 maggio.

La nuova edizione della trasmissione prevede la messa in onda di 7 puntate che tratteranno altrettanti processi, sia italiani che stranieri. Tra quelli stranieri verrà trattato anche il processo che ha visto coinvolti Jhonny Depp e Amber Heard e che ha scatenato i gossip in mezzo mondo.

Al timone del programma, che come sempre andrà in onda su Rai Tre nella tarda serata del sabato (inizio alle 0,35 circa), troviamo sempre la storica e collaudatissima conduttrice Roberta Petrelluzzi. La giornalista ha affermato che in questa nuova edizione della trasmissione si affrontano “casi pesanti, ma anche temi più leggeri”.

Il processo più chiacchierato al mondo sbarca su Rai 3: le anticipazioni

Come abbiamo annunciato tra i processi di cui si tratterà a Un giorno in pretura, c’è anche quello che ha recentemente coinvolto il famoso attore americano Johnny Depp. Come è noto, la star internazionale, interprete di film memorabili, era stato denunciato dalla ex moglie, la collega Amber Heard, per maltrattamenti. Il procedimento giudiziario che ne è seguito, che alla fine ha portato all’assoluzione di Depp, è stato uno dei più mediatici degli ultimi anni. Le accuse dell’attrice, poi smontate in tribunale, sono costate all’ex coniuge la perdita di contratti milionari.

Ci sarà spazio inoltre, per uno degli eventi di cronaca nera maggiormente discussi in epoca recente, ovvero l’omicidio di Serena Mollicone. La diciottenne di Arce, vicino Frosinone, fu uccisa nel 2001 e aspetta ancora giustizia. Dopo varie piste ed errori, si è arrivati all’assoluzione dei Mottola, ma la sentenza è a tutt’oggi molto controversa.

Una puntata del programma infine, sarà dedicata ad un processo riguardante presunti casi di maltrattamenti in una casa di riposo.