Quando inizia la nuova stagione di Un giorno in pretura? Il programma di Rai 3 è attesissimo dai suoi fan. Molti telespettatori non vedono l’ora di tornare a vederlo in onda e molto presto verranno accontentati. Quando? Ebbene da domenica prossima. Cerchiamo quindi di capire, passo dopo passo, da quanto tornerà in tv l’amata trasmissione e quali sono le anticipazioni della prima puntata.

Un giorno in pretura quando inizia: tutte le anticipazioni

Dal prossimo 3 maggio 2020 Un giorno in pretura tornerà a tenere compagnia ai telespettatori di Rai 3. Nella prima puntata si parlerà di Gina Lollobrigida e Javier Rigau. Proprio così la famosissima attrice novantaduenne finirà sotto la lente d’ingrandimento a causa dell’andirivieni dalla aule di tribunale per via di un controverso matrimonio.

Delle nozze della Lollobrigida e di Rigau se ne sono occupati i media italiani e spagnoli. La stessa Lollobrigida è stata spesso ospite sia da Mara Venier a Domenica In che da Barbara d’Urso. Quest’ultima ha inviato, a Domenica Live, lo stesso Rigau per dar modo al tenebroso ed autoritario spagnolo di raccontare la sua versione dei fatti e supportare il proprio racconto con delle prove tangibili.

Roberta Petrelluzzi racconterà dunque la vicenda legata allo sposalizio tra Gina e l’imprenditore Francisco Rigau Rafols. Le nozze fra l’attrice e l’imprenditore che è più piccolo di lei di ben trentaquattro anni, sarebbero state svolte all’insaputa della stessa Lollobrigida. Si è a lungo parlato di nozze per procura e sono state fatte analizzare le firme apposte sui vari documenti. Dopo anni e anni di dibattiti, però, non si è giunti ad alcuna conclusione. Le posizioni dei due protagonisti continuano ad essere agli antipodi. Dal un lato l’attrice accusa Rigay di averla ingannata, dall’altro l’imprenditore contrattacca.

In puntata si cercherà quindi di analizzare le due versioni e le varie prove portate da entrambi per cercare di capire meglio la situazione.

Gina Lollobrigida e Rigau: le dichiarazioni del’attrice

Attraverso video inediti e testimonianze si tenterà dunque di far luce, in prima serata, sul matrimonio avvenuto nel lontano 29 novembre 2010.

Le telecamere di Un giorno in pretura hanno seguito i dibattimenti in aula e hanno registrato la deposizione rilasciata dalla famosa attrice. In una delle tante volte che la Lollobrigida ha puntato il dito contro Rigau, così come si evince dal promo del programma, pare che Gina abbia detto: “Non è successo niente di tutto questo, è solo nella fantasia malata di quel signore lì”.

Insomma la puntata si preannuncia quantomai avvincente. Come si schiererà il pubblico sui social?