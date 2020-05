“Un giorno in pretura“, il programma ideato e condotto da Roberta Petrelluzzi, torna in prima serata su Raitre con una nuova puntata. Anche questa settimana al centro del programma ci saranno casi di cronaca giudiziaria che hanno attirato l’attenzione del pubblico diventando oggetto di dibattito e discussione. Scopriamo le anticipazioni della puntata in onda questa sera, domenica 10 maggio 2020.

Un giorno in pretura 2020: domenica 10 maggio 2020

Domenica 10 maggio 2020 alle ore 21.20 va in onda la seconda puntata della nuova stagione di “Un giorno in pretura 2019“, il programma ideato e condotto da Roberta Petrelluzzi nella fascia del prime time di Raitre.

Come sempre la conduttrice si occuperà di casi noti e discussi della cronaca nera e giudiziaria del nostro paese ricostruendoli dai dibattiti avvenuti nelle aule di tribunale. Dopo la storia di Gina Lollobrigida al centro della seconda puntata c’è la storia di Gloria Rosboch.

L’insegnante di lingua francese scompare il 13 gennaio del 2016 da Castellamonte, piccolo comune del Canavese. La donna si era allontanata dalla sua abitazione per recarsi ad una riunione di scuola. Da quel giorno si perdono le tracce di Gloria fino al ritrovamento del cadavere. Dopo settimane di estenuanti ricerche da parte di familiari e amici, le indagini sulla scomparsa di Gloria portano alla figura di Roberto Obert.

Un giorno in pretura: la storia di Gloria Rosboch

L’uomo, un 55 enne di Ivrea, è stato fondamentale nelle indagini visto che ha portato gli investigatori sul luogo dove era stato nascosto il corpo senza vita di Gloria Rosboch. Non solo, Obert poco dopo accusa Gabriele de Filippi, 19enne ex alunno della professoressa, di omicidio. Le indagini portano alla scoperta di una storia d’amore tra Gabriel e Gloria, ma anche a particolari ancora più agghiaccianti.

La donna nel settembre del 2015 aveva denunciato per truffa il suo ex alunno Gabriele Defilippi che, con la promessa di un futuro in Costa Azzurra, le aveva truffato 187 mila euro. Intanto nella notte tra il 19 e il 20 febbraio il 19enne confessa l’omicidio di Gloria Rosboch incolpando anche Roberto Obert che si difende: “è stato Gabriele, ho cercato di fermarlo, ma non ci sono riuscito”. Gabriele Defilippi e Roberto Obert vengono accusati di omicidio premeditato e occultamento di cadavere.