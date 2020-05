Gina Lollobrigida… Un giorno in pretura. L’amata attrice di 92 anni, divenuta celebre per i tanti film che l’hanno incoronata indiscussa diva del cinema italiano, è la prima protagonista dell’edizione 2020 del programma di Rai 3. Parliamo, ovviamente, della popolare trasmissione di cronaca giudiziaria, che torna in tv da inizio maggio e con la ritrovata conduzione di Roberta Petrelluzzi.

Gina Lollobrigida «diva da sposare» a Un giorno in pretura: «Sono malata. E non ne posso più»

Intitolata Gina Lollobrigida – Una diva da sposare, la prima puntata va in onda il 3 maggio 2020 e vede la popolare attrice in tribunale per la storia del matrimonio con Rigau, l’imprenditore spagnolo accusato di averla sposata per il patrimonio. Ma lui nega.

Una vicenda assolutamente articolata la cui protagonista è una signora che dovrebbe occupare le pagine dei giornali non per le triste vicende giudiziarie, ma perché da circa 60 anni è, e lo è ancora, l'icona dell'Italia per bene nel mondo.#UnGiornoinPretura, domenica su #Rai3. pic.twitter.com/RrRYnIsrwK — Un Giorno in Pretura (@ginpretura) April 30, 2020

In attesa di vedere l’intero processo in tv a Un Giorno in Pretura, il programma di Rai 3 ha già diffuso alcuni video con ‘succulente’ anticipazioni. Incluse le parole con cui la Lollobrigida svela di un suo problema di salute.

In risposta alla domanda della Difesa, che le chiede conto di eventuali truffe già denunciate, la Lollo così commenta: «Sono malata per questa cosa», «Ho un herpes al braccio da più di un anno», «E non ne posso più».

«Ci sono delle persone che ti tradiscono, che hanno bisogno di soldi e fanno le truffe. Mi sono sempre dovuta difendere in tutta la mia vita, ma mai come in questi ultimi anni»#GinaLollobrigida#UnGiornoinPretura, domenica su @RaiTre. pic.twitter.com/xrev8usmaj — Un Giorno in Pretura (@ginpretura) April 29, 2020

Nelle immagini anticipate, in cui in tribunale l’accusano anche di mentire sempre, l’attrice appare lucidissima e sembra anche lanciare stoccate di fuoco contro lo stesso Rigau. «Non è successo niente di tutto questo – dice – E’ solo nella fantasia malata di quel signore lì».

L’attrice ha denunciato un imprenditore catalano, Francisco Rigau Rafols, di averla sposata con l’inganno, per poter ereditare tutti i suoi beni. Dove sta la verità?#UnGiornoinPretura, domenica su #Rai3. pic.twitter.com/Y90V0IPcct — Un Giorno in Pretura (@ginpretura) April 27, 2020

Un giorno in pretura 2020, programmazione e come vedere la trasmissione in tv e in streaming

Col primo processo su Gina Lollobrigida, Un giorno in pretura 2020 inaugura ufficialmente il nuovo ciclo di puntate, previste in programmazione già a partire da domenica prossima, 3 maggio (ore 21.20).

Per questi nuovi appuntamenti, la trasmissione dovrebbe anche occuparsi del caso dell’omicidio di Gloria Rosboch e, tra le novità, spunta la scelta di far terminare il racconto del singolo processo alla fine di una sola puntata e non di più.

Dunque, per rivedere le singole storie sarà anche possibile collegarsi in live streaming su RaiPlay o, in alternativa, visionare le puntate in streaming on demand non appena la Rai le avrà caricate online.