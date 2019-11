Roberta Petrelluzzi torna anche questa domenica in prima serata su Rai3 con una nuova imperdibile puntata di “Un giorno in pretura”. Come sempre al centro del programma casi di cronaca giudiziaria che hanno attirato l’attenzione del pubblico diventando nel tempo oggetto di dibattito e discussione. Ecco le anticipazioni della puntata del 24 novembre 2019.

Un giorno in pretura stasera: domenica 24 novembre 2019

Domenica 24 novembre 2019 alle ore 20.30 torna l’appuntamento con “Un giorno in pretura 2019“, il programma ideato e condotto da Roberta Petrelluzzi nella fascia del pre-access time di Raitre.

Questa settimana la conduttrice e regista è pronta ad accendere i riflettori su un nuovo caso di cronaca nera di cui si continua a parlare ancora oggi. Si tratta della morte di Stefano Cucchi, il ragazzo ucciso il 22 ottobre 2009. Da quella notte la vita della famiglia Cucchi è cambiata per sempre, come quella della sorella Ilaria Cucchi che non si è mai arresa; la donna ha sempre continuato a cercare la verità. Una verità che, dopo dieci lunghi anni di ricerche, indagini e processi, ha finalmente visto luce. Lo scorso 17 novembre, infatti, la Corte d’Assise di Roma si è espressa con un sentenza di primo grado in merito alla vicenda condannando i carabinieri Alessio Di Bernardo e Raffaele D’Alessandro con l’accusa di omicidio preterintenzionale.

Un giorno in pretura: la vicenda Stefano Cucchi

Ilaria Cucchi, la sorella di Stefano, ha commentato così la sentenza:

“Stefano è stato ucciso, lo sapevamo. Forse adesso potrà riposare in pace e i miei genitori vivere più sereni”.

Per l’occasione Roberta Petrelluzzi è pronta ad occuparsi nuovamente della vicenda ponendo l’attenzione su tutti i depistaggi e le falsità che alcuni esponenti dell’Arma dei Carabinieri hanno messo in moto per cercare in questi dieci lunghi anni di nascondere la verità, ossia che Stefano Cucchi subito dopo l’arresto è stato maltrattato e picchiato nella stazione Casilina. La puntata speciale però si pone una domanda: sono state davvero le percosse subite da Stefano a causarne la morte?

A queste e tante altre domande Roberta Petrelluzzi cercherà di dare una risposta durante la puntata di Un giorno in pretura in onda domenica 24 novembre su Rai3.