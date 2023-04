Stasera alle 21.20 su Canale 5 va in onda il film commedia del 2013 Un boss in salotto, con Rocco Papaleo, Paola Cortellesi, Luca aRgentero e Angela Finocchiaro.

Un cast tutto italiano e dai volti notissimi al pubblico, assicura risate e divertimento attraverso una trama incentrata principalmente sugli stereotipi che riguardano il Nord e il Sud del nostro Paese. Nonostante l’indiscutibile leggerezza tuttavia, la pellicola trova anche il modo di far riflettere sui rapporti familiari. Ecco alcune curiosità.

Un boss in salotto: la trama in breve

Cristina, una energica e battagliera donna del Sud trapiantata in un piccolo centro in provincia di Bolzano, si occupa della famiglia con la stessa autorità di un generale. Tutto cambia quando arriva il fratello Ciro, un camorrista agli arresti domiciliari che lei aveva dichiarato morto. Il solito menage ne esce chiaramente sconvolto, ma non in peggio.

Curiosità sul film

Di seguito vi sveliamo alcune piccole curiosità sulla simpatica commedia: