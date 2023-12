Sandra Bullock, si sa, è considerata una delle migliori interpreti del cinema contemporaneo e forse dà il meglio di sé nelle commedie romantiche. Bella, simpatica e credibile lo è anche in Un amore tutto suo, un film diretto da Jon Turteltaub nel 1995 che la vede come protagonista.

La pellicola va in onda nella prima serata di Domenica 24 Dicembre su Rete 4: di seguito le principali curiosità da conoscere.

Un amore tutto suo: la trama in breve e il cast

Ripercorriamo brevemente la trama di Un amore tutto suo prima di vedere quali sono le principali curiosità a riguardo.

Lucy, impiegata come bigliettaia alla metropolitana di Chicago, è innamorata del pendolare Peter, ma non ha il coraggio di farsi avanti. Un giorno lui cade sui binari e lei lo porta in ospedale. Poiché lui è in coma, la donna riesce a fargli credere di essere la sua fidanzata. Poi però il fratello di Peter si innamora di lei…

Oltre a Sandra Bullock, fanno parte del cast, fra gli altri, anche Bill Pulmann, Peter Gallagher, Peter Boyle, Glynis Johns e Jack Warden.

Le principali curiosità sul film

Queste sono le curiosità principali sul film: