Arriva su Prime Video il docufilm di Ultimo. Si intitola Ultimo – Vivo Coi Sogni Appesi e racconta, per la prima volta, la storia di come Ultimo è arrivato a conquistare i cuori del suo pubblico e i traguardi che, in molti, non si aspettavano. Di seguito, alcune dichiarazioni del cantautore romano sul docufilm.

Ultimo – Vivo Coi Sogni Appesi: gli inizi, la storia e il successo su Prime Video

Ultimo – Vivo Coi Sogni Appesi è il docufilm sulla storia di Niccolò Moriconi che diventa Ultimo. Viene raccontata domani su Prime Video la storia di un ragazzo che, nonostante le porte in faccia, ha creduto nella sua musica e non si è lasciato plasmare dall’idea dell’artista social e amico di tutti. Lui scrive, vive la sua vita lontano dalla mondanità e torna solo per comunicare la sua essenza.

Ultimo ha dedicato le seguenti parole a Vivo Coi Sogni Appesi:

“Non è un documentario. È la mia vita.Ho sempre scelto di non raccontarmi troppo attraverso i social, ho sempre lasciato che a parlare fosse la musica.

La mia musica partita da un pianoforte in una cameretta e che è riuscita ad arrivare dentro gli stadi di tutta Italia. Non è autocelebrazione, spero davvero che chiunque stia inseguendo un sogno che sembra lontanissimo possa trovare guardandolo la forza di cui ha bisogno. Perché la mia è una storia semplice, senza effetti speciali: avevo un pianoforte e le mie parole. Nient’altro. Io ho scelto di chiamarmi Ultimo e di provare a vincere con questo nome, proprio per tentare di ribaltare i pronostici. Non so se posso già dire di aver vinto, posso dire però che sto giocando la partita che volevo giocare”

Ultimo – Vivo Coi Sogni Appesi: gli appuntamenti estivi negli stadi

Dopo l’uscita di Ultimo – Vivo Coi Sogni Appesi su Prime Video, l’artista di San Basilio torna a cantare dal vivo negli stadi già sold out. Nelle ultime ore, poi, circola una foto su di uno scooter in tre a Napoli. Evidentemente, Ultimo stava girando il videoclip del nuovo singolo in collaborazione con il rapper Geolier. L’indiscrezione è stata lanciata qualche giorno fa da Davide Maggio ma i diretti interessati non hanno nè confermato nè smentito.

Le date dell’Ultimo Stadi 2023: