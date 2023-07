Ultimo non si ferma più e annuncia a sorpresa che tornerà in concerto allo Stadio Maradona di Napoli nel 2024. Il cantante, impegnato ora nel suo tour che ha fatto registrare molti sold out e oltre 300 mila biglietti venduti, è rimasto affascinato dal capoluogo partenopeo. Vediamo insieme quando si esibirà nell’impianto di Fuorigrotta e da quando è possibile acquistare i biglietti.

Ultimo torna in concerto allo Stadio Maradona di Napoli: quando e biglietti

Dopo le due date sold out dello scorso anno che erano state rimandate a causa del covid, Ultimo canterà di nuovo allo stadio Maradona di Napoli sabato 8 giugno 2024. Ad annunciarlo è stato lo stesso cantautore attraverso alcuni post sul suo profilo social. In un video si vede Niccolò Moriconi, in arte Ultimo, fare un giro per alcuni vicoli partenopei tra i Quartieri Spagnoli, Scampia e lo stadio Diego Armando Maradona.

In un altro post spiega che la tappa rientra nel suo nuovo tour previsto per il prossimo anno.

Ultimo in questi giorni è impegnato nel tour 2023 ma ha già annunciato “Ultimo stadi 2024 – La favola continua…“. I biglietti per la tappa partenopea saranno disponibili dalle ore 14 di giovedì 6 luglio ​sul sito di Vivo Concerti. Nei punti vendita autorizzati invece dalle ore 11 di martedì 11 luglio.

Ultimo, un successo senza freni

Ad oggi il cantautore ha collezionato più di 50 dischi di platino e numerosi dischi d’oro. In questo mese di luglio si esibirà in concerto allo stadio Olimpico di Roma (tre tappe tutte sold out) e allo stadio San Siro di Milano (altre due tappe). Due ore di musica senza sosta con un palco imponente (oltre 600mq di ledwall). Previste anche tantissime luci più effetti speciali che verranno trasmessi su un maxischermo. Tra i suoi successi non possono mancare i brani tratti dagli album Pianeti, Peter Pan, Colpa delle favole, Solo. Nel repertorio figura anche la canzone che è arrivata quarta a Sanremo, Alba.