I palinsesti, si sa, sono terreno mutevole. La concessionaria pubblicitaria di Mediaset, infatti, ha reso note le ultime novità tv relative al periodo aprile – giugno 2020 e le sorprese, come spesso capita in questi casi, non mancano.

Mediaset, palinsesti aprile – giugno 2020: Grande Fratello Vip ancora in onda

Prima di tutto, su Canale 5 non vedremo L’Isola dei Famosi. Il reality è assente dal palinsesto aggiornato e Grande Fratello Vip 2020 pare andrà in onda fino al prossimo aprile, il lunedì sera e con una sola puntata a settimana.

A seguire, il lunedì previsti anche lo show dei comici pugliesi Pio e Amedeo e la puntata speciale di All together now – La sfida dei campioni, con Michelle Hunziker alla conduzione.

Al martedì la Champions e i film (pellicole anche il giovedì sera), mentre il mercoledì sarà la volta delle fiction Made in Italy e Il silenzio dell’acqua 2, seguite dagli speciali serali di Caduta Libera (il quiz torna anche in preserale dal prossimo 5 maggio 2020).

Mediaset, la nuova edizione de Lo show dei record e il ritorno di Bonolis in prima serata

Al venerdì, a sorpresa, la serie – novità dal titolo La cattedrale del mare e la nuova edizione de Lo show dei record, per cui conduttore e cast al momento non sono ancora noti.

Dunque, Amici al sabato (dopo la partenza al venerdì a fine febbraio) e il ritorno di Paolo Bonolis in prima serata. Non con Ciao Darwin, ma con la versione serale del game show: Avanti un altro – Pure di sera.

La domenica, infine, nessun cambiamento: Barbara D’Urso ben radicata in palinsesto col suo Live – Non è la D’Urso. Nessun cambiamento radicale, inoltre, è riservato alla programmazione di Italia 1 e Rete 4.

Ma nessun genere ne farà le spese. Nei nuovi palinsesti c’è infatti di tutto: sport, reality, fiction, quiz e ritorni. Una miscellanea che troverà, certamente, risposta positiva nel pubblico.