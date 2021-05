Arriva su Canale 5 il docu-film ‘Ultima Gara’ con protagonista Raoul Bova. L’attore reduce dal grande successo della fortunatissima serie ‘Buongiorno Mamma’, sempre per Canale 5, si appresta a vivere un nuovo debutto. In ‘Ultima gara’, Bova non è solo l’attore protagonista, ma anche il co-regista insieme a Marco Renda.

Ultima Gara: quando in tv il docufilm con Raoul Bova

Un docu-film che andrà in onda giovedì 3 giugno su Canale 5 in prima serata. Le riprese sono state girate nella provincia Rieti. Tra le location, potremo ammirare il fascino del Lago del Salto, vicino Borgo San Pietro.

Il cast

Nel cast di ‘Ultima Gara’, oltre a Raoul Bova, ci saranno anche professionisti del nuoto. Tra i protagonisti anche Manuel Bortuzzo, il giovane nuotatore che nella notte tra il 2 e il 3 febbraio 2019, venne ferito durante un agguato all’Axa, periferia di Roma.

Nel cast ci sono: Massimiliano Rosolino, impegnato al momento come inviato all’Isola dei Famosi, Emiliano Brembilla e Filippo Magnini, fresco di nozze con Giorgia Palmas.

‘Ultima gara’: la trama

Raoul Bova porta in tv la storia di 3 ex nuotatori. Una trama quasi autobiografica e che coinvolgerà come si evince dal cast, professionisti del nuoto.

Alla storia sono state aggiunte alcune scene che all’inizio non erano neanche previste. A detta dell’attore: “Il film vuole spronare, lo spettatore raccontando la storia di tre atleti campioni del mondo e di un attore che scelgono di mettersi in gioco insieme, condividendo una sfida per superare se stessi. Spesso vincere vuol dire proprio superare i propri limiti, ricominciare a giocare quando tutto sembra già fatto”.

Raoul Bova debutterà in ‘Don Matteo 13’

A breve Bova debutterà anche in una fiction molto amata targata Rai 1. L’attore infatti, come anticipato, entrerà a far parte del cast di ‘Don Matteo 13’. Un periodo intenso quello di Raoul Bova che lo vede protagonista in Rai e a Mediaset con progetti di successo.

Il promo