Raoul Bova sarà il nuovo ‘Don Matteo’, Terence Hill non interpreterà più il prete detective in ‘Don Matteo 13′, al suo posto arriva l’attore.Un cambiamento radicale per la fiction di Rai 1 campione d’ascolti. La nuova stagione sarà “storica” e segna un cambiamento importante. I telespettatori dopo anni vedranno per la prima volta il personaggio chiave della serie sostituito. Raoul Bova quindi, prenderà il posto del protagonista storico della fiction nei nuovi episodi previsti per il prossimo autunno.

Raoul Bova è il nuovo ‘Don Matteo’. Terence Hill lascia: quando il passaggio del testimone

Un passaggio del testimone importante, quello tra Terence Hill e Raoul Bova. L’attore romano vestirà l’abito talare per dar vita ad un nuovo personaggio, che non si scosterà dallo spirito di ‘Don Matteo’ pronto ad immischiarsi nelle faccende della comunità.

Il passaggio del testimone si avrà alla quarta puntata dei nuovi episodi di ‘Don Matteo 13’, che andranno in onda il prossimo il prossimo autunno sempre su Rai 1 in prima serata riferisce Blogo. Terence Hill, già in passato aveva lasciato un’altra fiction Rai di successo: ‘Un Passo dal Cielo’, la decisione fu presa proprio per interpretare ‘Don Matteo’.

Il ritorno del Capitano Anceschi

Altra novità della nuova serie di ‘Don Matteo’ è il ritorno del capitano Anceschi, interpretato da Flavio Insinna. L’attore è stato per molti anni protagonista della serie insieme a Nino Frassica. Anceschi ora è pronto a far ritorno alla centrale dei Carabinieri.

Al fianco del capitano Anceschi interpretato da Flavio Insinna, non ci sarà la bellissima Milena Miconi, l’attrice interprete del ruolo di Laura Respighi, la donna che riuscì a conquistare e sposare il capitano dei Carabinieri della serie tv. Al momento su chi sarà la protagonista femminile della nuova serie non si hanno notizie.

Per conoscere altri dettagli su nuovi attori che entreranno nel cast della nuova serie di ‘Don Matteo 13’ non ci resta che attendere qualche altro mese.