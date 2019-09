Nuovo appuntamento con “Ulisse – Il piacere della scoperta“, il programma di divulgazione dedicato alla storia, all’arte e alla cultura condotto da Alberto Angela su Rai1. Scopriamo le anticipazioni della seconda puntata in onda sabato 28 settembre 2019.

Sabato 28 settembre 2019 alle ore 21.25 andrà in onda la seconda puntata di “Ulisse – Il piacere della scoperta“, il programma di divulgazione dedicato alla storia, all’arte e alla cultura condotto con grande successo da Alberto Angela su Rai1.

Una puntata speciale interamente dedicata al genio di Leonardo Da Vinci, artista poliedrico dall’indubbio talento, uomo d’ingegno e talento universale del Rinascimento. In occasione dei 500 anni dalla sua morte, Rai1 e Ulisse celebrano il grande inventore, artista e scienziato italiano con una puntata che prende il via da Amboise, cittadina francese sulle rive della Loira dove Leonardo ha trascorso gli ultimi anni della sua vita.

A guidare i telespettatori in questo viaggio alla scoperta di Leonardo Da Vini ci sarà naturalmente Alberto Angela pronto a raccontare la genesi di un uomo unico che è riuscito ad essere artista, scienziato, ingegnere, pittore, musicista, scultore e architetto. Dalla Francia il viaggio prosegue poi a Firenze dove Leonardo ha mosso i primi passi presso la bottega di Andrea del Verrocchio. Nella città, perla del Rinascimento, Alberto Angela farà visita alla prestigiosa Galleria degli Uffizi dove sono custodite diverse opere del genio toscano.

Ma non finisce qui, visto che il viaggio prosegue a Milano, città che ha segnato la vita personale ed artistica di Leonardo Da Vinci che nella capitale meneghina ha vissuto per ben 17 anni presso la corte di Ludovico il Moro. A Milano Leonardo ha avuto l’ispirazione per tantissime sue opere tra cui una menzione particolare merita “Il Cenacolo” custodito presso la Chiesa di Santa Maria Delle Grazie.

Non mancheranno le sorprese e alcuni lati inediti dell’artista Leonardo grandissimo appassionato di musica. In pochi sanno che Leonardo ha scritto un brano, che per l’occasione sarà riarrangiato da Fabio Visocchi e interpretato da Giorgia.

Confermata la presenza di Gigi Proietti, che darà voce a storie e personaggi dell’epoca. A sorpresa ci sarà anche Roberto Benigni, l’artista toscano interverrà durante il lungo viaggio alla scoperta di Leonardo Da Vinci regalando al pubblico un momento assolutamente unico.