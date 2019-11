Piero e Alberto Angela tornano insieme su Rai1 con “Ulisse – Quella notte sulla Luna“, puntata evento realizzata per ricordare il 50 anniversario dello sbarco sulla Luna. Ecco le anticipazioni della puntata evento di sabato 2 novembre 2019.

Ulisse – Quella notte sulla Luna, puntata evento su Rai1

Sabato 2 novembre 2019 alle ore 21.25 su Rai1 andrà in onda la puntata speciale di Ulisse dal titolo “Quella volta sulla Luna“. Realizzata in occasione del 50° anniversario del primo passo dell’uomo sulla Luna, la puntata vedrà la co-conduzione di Piero Angela e Alberto Angela.

Un lungo viaggio alla scoperta di uno degli eventi più importanti della storia dell’uomo: il primo passo dell’uomo sulla Luna! La ricostruzione comincia da Cape Canaveral, il luogo dove cinquant’anni fa è partito il razzo che avrebbe cambiato per sempre la storia dell’uomo. Proprio a Cape Canaveral nel luglio del 1969 si trovava Piero Angela inviato per l’Italia per raccontare l’impresa storica.

Per l’occasione proprio a Cape Canaveral sono arrivati Piero e Alberto Angela per rievocare l’emozione del lancio del razzo. Per l’occasione i due condivideranno con il pubblico alcune immagini restaurate del gigantesco razzo Saturn V, ma anche delle fasi di preparazione degli astronauti. Una puntata che porterà il telespettatore alla scoperta di cose di cui non si era mai parlato prima. Qualche esempio? Le angosce, i dubbi e le tante paure di chi aveva organizzato questo lancio nello spazio, ma anche degli stessi astronauti il cui ritorno a casa non era dato per scontato.

Ulisse – Il piacere della scoperta: “speciale sbarco sulla Luna”

Per l’occasione Alberto Angela ha incontrato e intervistato anche Michael Collins, uno dei tre astronauti dell’Apollo 11, che condividerà con il pubblico di Rai1 alcuni aspetti meno conosciuti della missione. Da Cape Canaveral poi il viaggio proseguirà verso Houston, in Texas, e a Washington D.C dove sono custoditi alcuni veicoli spaziali protagonisti della conquista della Luna.

Ma non finisce qui, visto che Piero e Alberto Angela all’interno di uno studio virtuale ripercorreranno le varie fase del primo sbarco sulla Luna: dalla preparazione fino all’arrivo di Armstrong quando mette piede sulla superficie lunare e le prime parole pronunciate in diretta mondiale.

La puntata sarà inoltre arricchita anche dal racconto di Buzz Aldrin, uno dei due astronauti che ha camminato sulla superficie lunare, incontrato diversi anni fa da Alberto Angela. Spazio poi ai ricordi di Gene Kranz, che ha diretto le varie operazioni di volo, ma anche di Steve Bales, esperto dei sistemi di guida che ha giocato un ruolo decisivo e fondamentale nella la missione con le sue indicazioni dalla sala controllo di Houston.

Durante la puntata ci saranno le testimonianze anche di due italiani: Tito Stagno che si occupò della lunga diretta Rai e di Gina Lollobrigida, che condividerà con il pubblico alcune immagini di una festa organizza nella sua casa proprio per i tre astronauti americani arrivati a Roma durante il tour mondiale post sbarco sulla Luna. Il primo sbarco sulla Luna non è restato il solo; dopo ce ne sono stati altri cinque, ma dal 1972 nessuno ha mai più tentato tale impresa. Chissà che non si possa ripetere in futuro!