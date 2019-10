Annunciata la data di inizio di Meraviglie 2020, il viaggio di Alberto Angela dedicato all’arte e alla bellezza di alcuni siti riconosciuti dall’Unesco come patrimonio dell’umanità. Ecco la data di partenza su Rai1.

Meraviglie 2020, quando inizia su Rai1

E’ ufficiale: da sabato 4 gennaio 2020 al via la nuovissima edizione di Meraviglie, il programma divulgativo condotto da Alberto Angela nella prima serata di Raiuno. Il figlio di Piero Angelo è pronto ad accompagnare i telespettatori in un nuovo viaggio alla scoperta delle “Meraviglie” italiane, quei luogo che rendono la nostra terra una vera e propria “penisola dei tesori”. Un lungo viaggio fra arte e bellezze naturali in alcuni dei siti più belli riconosciuti dall’Unesco come patrimonio dell’umanità.