Torna “Ulisse – Il piacere della scoperta“, il programma di divulgazione dedicato alla storia, all’arte e alla cultura condotto in prima serata da Alberto Angela su Rai1. Al via un nuovo imperdibile viaggio dedicato alla scoperta: ecco le anticipazioni della prima puntata in onda sabato 21 settembre 2019.

Ulisse il piacere della scoperta 2019: quando inizia

Al via da sabato 21 settembre 2019 il nuovo ciclo di “Ulisse – Il piacere della scoperta“, il programma di divulgazione dedicato alla storia, all’arte e alla cultura condotto con grandissimo successo di critica e pubblico da Alberto Angela su Rai1.

La nuova edizione di Ulisse si preannuncia davvero imperdibile: sei le prime serate dedicata alla storia, all’arte, alla cultura con la partecipazione di alcuni protagonisti della scena culturale o artistica italiana e non solo. Durante i vari racconti, spazio anche ad alcuni servizi di approfondimento dedicato al tema della puntata.

Per la puntata di esordio della nuova stagione, Alberto Angela comincia il suo viaggio storico alla scoperta di quanto successo nella terra di Israele ai tempi in cui è vissuto Gesù. Il titolo della puntata è “Gerusalemme ai tempi di Gesù” e vedrà il figlio di Piero Angela accompagna i telespettatori alla scoperta di uno dei periodi più importanti, storicamente parlando, dello stato di Israele. Gli anni di Gesù sono quelli dei rapporti difficili tra gli ebrei e i romani e da un intenso fervore messianico.

L’obiettivo finale non è raccontare Gesù, ma cercare di delineare il contesto storico – sociale in cui è vissuto. Partendo proprio dalla storia di Gesù, infatti, Alberto Angela è pronto a condividere alcuni aspetti finora mai raccontati sulla terra di Gerusalemme facendo spazio a figure dell’epoca come Erode il grande. Si tratta del re che ha forgiato la terra di Israele contribuendo a formarne un’identità storico – archeologica. A lui, infatti, si devono alcune costruzioni come: la fortezza di Masada, la città di Cesarea Marittima, la sontuosa tomba dell’Herodion, il Tempio ristrutturato e arricchito. Non solo, verranno celati anche i rapporti del tutto singolari che legavano Marco Antonio, Cleopatra e Ottaviano.

Ulisse di Alberto Angela, la prima puntata dedicata a Gesù e Gerusalemme

Dal re Erode il grande, il racconto dedicato alla terra di Israele ai tempi di Gesù prosegue con il successore Erode Antipa. Un nome strettamente legato alla storia di Salomè, ma anche alla morte dei Giovanni Battista fino al processo che ha portato Gesù alla crocifissione.

Durante il racconto, Alberto Angela racconterà anche la figura di Ponzio Pilato di cui si conosce davvero poco per via delle poche testimonianze sul suo conto. La puntata proseguirà raccontando la vita di Gesù a Gerusalemme in alcuni luoghi considerati simboli della storia: il tempio, il monte degli ulivi, la cittadella, il calvario fino al sepolcro.

Ospite speciale della prima puntata sarà Gigi Proietti, una presenza fissa nel programma “Ulisse”, pronto a dare voce ai protagonisti delle vicende.