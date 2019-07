Alberto Angela torna nei palinsesti Rai 2019/2020 con una nuova edizione di “Ulisse – Il piacere della scoperta”, il programma di divulgazione scientifica di successo trasmesso nella prima serata di Raiuno. Ecco la data di partenza e le prime anticipazioni.

Ulisse il piacere della scoperta 2019 con Alberto Angela: ecco quando su Rai1

Alberto Angela confermatissimo nei palinsesti Rai 2019/2020 con “Ulisse – il piacere della scoperta“, il programma di divulgazione dedicato alla storia, all’arte e alla cultura trasmesso nella fascia access time di Raiuno. Da sabato 28 settembre 2019 in prima serata su Rai1 andrà in onda il nuovo ciclo presentato da Alberto Angela. 6 imperdibili nuove puntate per il figlio di Piero Angela pronto ad accompagnare i telespettatori alla scoperta di nuovi tesori del nostro Paese.

Non solo, per l’edizione 2019-2020 previste alcune novità che vedranno Alberto Angela in esterna impegnato a sviluppare un racconto storico-archeologico e divulgativo con la partecipazione di alcuni ospiti attinenti ai temi trattati durante la puntate. Possiamo anticiparvi che tra le sei puntate della nuova edizione di Ulisse 2019 diverse sono state interamente realizzate all’estero. A completare il ciclo anche una puntata speciale con tanto di backstage inedito della durata di 50 minuti per raccontare il dietro le quinte.

Alberto Angela laurea honoris causa in Archeologia: “La divulgazione è importante”

Un nuovo importante riconoscimento per Alberto Angela che, presso l’università Suor Orsola Benincasa di Napoli, ha ricevuto la laurea honoris causa in Archeologia. Una laurea che l’università privata ha voluto consegnare al conduttore e divulgatore scientifico per la sua “straordinaria capacità di sintesi tra competenza e comunicazione, ovvero tra i valori della conoscenza scientifica e i metodi della trasmissione del sapere nell’era dei nuovi media”.

Una laurea che il figlio di Piero Angela ha ricevuto con grandissima emozione ricordando che nella città di Pompei è cominciata la passione per l’archeologia. Ecco le dichiarazioni del paleontologo, scrittore e giornalista:

“A Pompei ho iniziato a parlare ed a raccontare di archeologia. La laurea è il coronamento di tanti anni di lavoro in cui ho amato questo mestiere. I miei programmi hanno una ricca squadra che viene da questa città e da questo centro di produzione, a cui sono legato. Continuerò a raccontare Napoli perché ogni volta resto affascinato dalla sua cultura e dalle sue Meraviglie”.