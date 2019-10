“Ulisse – Il piacere della scoperta“ di Alberto Angela torna con un nuova imparabile puntata su Rai1. Dopo lo speciale dedicato a Leonardo Da Vinci in occasione del 500esimo anniversario dalla scomparsa, il figlio di Piero Angela questa settimana è pronto a raccontare un’altra figura storica: quella di Maria Antonietta, l’ultima regina di Francia. Ecco le anticipazioni della terza puntata in onda sabato 5 ottobre 2019.

Ulisse di Alberto Angela, terza puntata

Sabato 5 ottobre 2019 alle ore 21.25 appuntamento con la terza puntata di “Ulisse – Il piacere della scoperta“, il programma di divulgazione dedicato alla storia, all’arte e alla cultura condotto con grande successo da Alberto Angela su Rai1.

Dopo il grandissimo successo della puntata dedicata al genio di Leonardo Da Vinci che ha battuto la concorrenza di Amici Celebrities, questa settimana Alberto Angela è pronto a raccontare uno dei personaggi più intriganti della storia. Al centro della puntata, infatti, il mito e la figura di Maria Antonietta, l’ultima regina di Francia.

Correva il 16 ottobre del 1973 quando a Parigi intorno alla mezza una donna con un abito bianco si avviava al suo terribile destino: il patibolo. Stanca e malata, la donna guardava con distacco le persone che la offendevano nell’antica PIace de la Révolution, oggi conosciuta con il nome di Place de la Concorde. Si trattava di Maria Antonietta Asburgo Lorena, l’ultima regina di Francia.

Alberto Angela è pronto ad accompagnare il telespettatore alla scoperta del mondo di Maria Antonietta; a cominciare dalla meravigliosa reggia di Versailles dove la donna giunse all’età di 14 anni. Il destino di questa giovane donna era già segnato visto che la madre Maria Teresa d’Austria l’aveva promesso sposa al nipote di Luigi XV. Un matrimonio deciso a tavolino per siglare un accordo di page tra la dinastia degli Asburgo e quella dei Borbone, nemici da sempre sui campi di battaglia europei.

Ulisse, il mito di Maria Antonietta l’ultima regina di Francia

Maria Antonietta incontra non poche difficoltà a Versailles dove viene vista come “l’austriaca” e come una donna incapace di dare un erede al re di Francia. Sono anni duri e difficili per Maria Antonietta costretta a subire il peso di un ruolo, di una dinastia e di maldicenze sul suo conto. Per l’occasione Alberto Angela mostrerà, non solo le bellezze della Reggia di Versailles come la sala degli specchi e i maestosi giardini, ma farà conoscere al pubblico anche i nemici di Maria Antonietta. A cominciare da Madame Du Barry, considerata la preferita di Luigi XV.

Non solo i nemici, Alberto Angela è pronto a raccontare chi erano gli amici di Maria Antonietta, quelle persone che le sono state vicino. A cominciare dal conte Hans Axel di Fersen che conobbe durante un ballo in maschera, un rapporto di amicizia che poi si trasformerà in qualcosa di più. Un amore confermato dalle tantissime lettere che Maria Antonietta scritte per il conte svedese oggi conservate negli archivi nazionali di Pierrefitte.

Maria Antonietta è conosciuta in tutto il mondo come l’ultima regina di Francia, ma anche come un’icona, una fonte di ispirazione. Ossessionata da vestiti e gioielli, Maria Antonietta ha dato sfoggio di abiti eccentrici e sopra le righe che hanno segnato la storia e ispirato anche stilisti e star di Hollywood. Un mito distrutto dalla Rivoluzione Francesca e da Robespierre che utilizzarono la sua figura come capro espiatorio dei mali della Francia della corona.

Maria Antonietta ha subito davvero di tutto; dopo la morte del marito viene privata non solo dell’amore dei figli, ma diventa anche oggetto di accuse di incesto col proprio figlio. Maldicenze che non ne hanno scalfito il mito che ancora oggi è riconosciuto in tutto il mondo.