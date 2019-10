Alberto Angela torna in prima serata con una nuova puntata di “Ulisse – Il piacere della scoperta“, il programma di divulgazione dedicato alla storia, all’arte e alla cultura campione di ascolti del sabato sera di Raiuno. Ecco le anticipazioni e i temi al centro della puntata in onda sabato 26 ottobre 2019.

Ulisse di Alberto Angela, quinta puntata

Sabato 26 ottobre 2019 alle ore 21.25 andrà in onda una nuova puntata di “Ulisse – Il piacere della scoperta“, il programma di divulgazione dedicato alla storia, all’arte e alla cultura condotto con grande successo da Alberto Angela su Rai1.

Questa settimana il figlio di Piero Angela ci condurrà alla scoperta del mondo di Ben Hur, il film colossal campione di incassi nel 1959, che ha vinto ben 11 premi Oscar. Per l’occasione Alberto Angela è pronto a far rivivere a tutti i telespettatori la storia celebre auriga e la città di Roma del primo secolo dopo Cristo mostrando al grande pubblico di Rai1 i luoghi che hanno fatto da cornice alle varie scene del film capolavoro. Si comincia dalla location delle competizioni delle quadrighe, ossia il Circo Massimo.

Per chi non lo sapesse Ben Hur è un personaggio di fantasia creato da un romanziere americano. Durante la puntata Alberto Angela si occuperà di un altro personaggio molto noto, ma a differenza di Ben Hur realmente esistito. Si tratta di Scorpo, l’auriga considerato il più grande campione dell’epoca Flavia e ricordato in diverse opere del poeta Marziale.

Ulisse il piacere della scoperta: la Roma (e non solo) di Ben Hur

Una puntata imperdibile che, complice le ricostruzioni grafiche e virtuali, permetterà al telespettatore di rivivere la Roma delle quadrighe e di quegli anni. Ma chi era Scorpo e chi erano i suoi nemici? Ma soprattutto come si preparavano alle competizioni delle quadrighe?

Non solo il Circo Massimo nella puntata dedicata a Ben Hur, visto che Alberto Angela porterà il telespettatore alla scoperta dei mosaici della villa del Casale di Piazza Armerina, in provincia di Enna. Alcune scene del film di Ben Hur, infatti, sono state girate su navi con gli schiavi incatenati ai remi. Per questo motivo il figlio di Piero Angela porterà il telespettatore all’isola di Favignana, in Sicilia, dove illustrerà i rostri delle navi della Prima Guerra Punica.

Infine tra gli altri luoghi al centro delle riprese del film cult segnaliamo: i Musei Capitolini, Palazzo Massimo e il Campidoglio.