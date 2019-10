“Ulisse – Il piacere della scoperta“ di Alberto Angela torna in prima serata su Rai1. Dopo lo stop obbligato per le qualificazioni a Euro 2020, il figlio di Piero Angela torna con la quarta puntata dedicata alla Sicilia del Gattopardo. Ecco le anticipazioni della puntata in onda sabato 19 ottobre 2019.

Ulisse di Alberto Angela, quarta puntata

Sabato 19 ottobre 2019 alle ore 21.25 torna “Ulisse – Il piacere della scoperta“, il programma di divulgazione dedicato alla storia, all’arte e alla cultura condotto con grande successo da Alberto Angela su Rai1. La quarta puntata è interamente dedicata alla Sicilia del Gattopardo. Un lungo viaggio alla scoperta dei bellissimi luoghi raccontati nel romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa diventato successivamente film capolavoro di Luchino Visconti.

Una puntata davvero speciale che vedrà Alberto Angela portare per mano i telespettatori alla scoperta della città di Palermo e delle sue grandi bellezze. A cominciare dal palazzo Valguarnera-Gangi dove è stata girata l’indimenticabile sequenza del ballo con Claudia Cardinale, Alain Delon e Burt Lancaster. Per l’occasione sarà proprio l’attrice a ricordare l’atmosfera di quei giorni e il backstage del film cult premiato nel 1963 con la Palma d’Oro durante il Festival del Cinema di Cannes.

Ulisse di Alberto Angela alla scoperta della Sicilia del Gattopardo

Da Palermo il viaggio di Alberto Angela proseguire verso Palma di Montechiaro, il feudo dei principi di Lampedusa, che è stato fonte di ispirazione per Giuseppe Tomasi di Lampedusa che lo scelse come luogo dove ambientare la vicenda. Successivamente il figlio di Piero Angela porterà i telespettatori alla scoperta del monastero di clausura di S. Caterina d’Alessandria a Palermo rimasto chiuso al pubblico fino a pochi anni fa. Ma non finisce qui, visto che le telecamere di Ulisse mostreranno anche le famose catacombe dei Cappuccini, dove i palermitani contemporanei del “Gattopardo” venivano mummificati ed esposti con i loro abiti più belli.

Naturalmente durante questo lungo viaggio alla scoperta della Sicilia, spazio anche ad un accenno di tipo naturalistico con una visita alla Riserva naturale orientata delle Saline di Trapani e Paceco dove il paesaggio è costellato da mulini a vento.

Non mancheranno, durante questo viaggio alla scoperta della Sicilia del Gattopardo, alcune delle più belle immagini estrapolate dal film di Luchino Visconti. Infine spazio anche ad un ricordo di Terence Hill, che nel film interpretava un giovane garibaldino.