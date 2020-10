Quando e dove potremo seguire la Nazionale Italiana in tv mentre si giocherà il tutto e per tutto all’interno della Uefa Nations League 2020? Ecco il calendario dei prossimi appuntamenti per tutti gli appassionati di calcio e i semplici curiosi. In agenda ci sono, ora, ben 2 appuntamenti molto importanti ovvero un match contro la Polonia e uno contro l’Olanda. Quando scenderanno in campo le tre Nazionali? Dove potremo seguirle?

Uefa Nation League 2020: i prossimi appuntamenti

Il torneo nato nel 2018 entra sempre più neo vivo. Nei prossimi giorni vi saranno match molto importanti che vedranno impegnate diverse nazionali di calcio. Quando giocherà l’Italia?

Ebbene gli appuntamenti degli Azzurri sono già in calendario. Domenica 11 ottobre 2020 la Nazionale Italiana scenderà in campo per una sfida da cardiopalma contro la Polonia. La partita verrà giocata allo stadio Energa di Danzica. Si concluderà con questo importante match l’ultimo turno del girone di andata del Gruppo I della Lega A.

Dopo solo 3 giorni di riposo, allo stadio Gewss, di Bergamo, l’Olanda. Inizierà così il girone di ritorno e la sfida fra Italia e Olanda si accenderà come non mai. All’andata sono stati gli italiani a battere gli olandesi per 1 a 0. Come andrà la nuova partita? Chi porterà a casa la vittoria? Le due squadre sono entrambe più motivate che mai, ma soprattutto hanno entrambe fame di vittoria.

Uefa Nations League: la classifica prima dei prossimi match

1° posto = Italia: 4 punti

2° posto = Polonia e Olanda: 3 punti

3° posto = Bosnia Erzegovina 1 punto

Dove vedere in tv la Uefa Nations League

Per seguire l’Italia basterà sintonizzarsi su Rai 1.

Alle 20:30, domenica 11 ottobre 2020, sull’ammiraglia Rai, subito dopo il Tg1 – che si presenterà ai telespettatori in forma ridotta – così come accade di solito quando ci sono grandi match calcistici -, andrà in onda Polonia vs Italia.

Salterà dunque la regolare programmazione della fiction con Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi. La terza puntata de L’Allieva 3 andrà in onda domenica 18 ottobre 2020.

Alle 20:30 di mercoledì 14 ottobre, sempre su Rai 1, verrà trasmessa la sfida fra Italia e Olanda.