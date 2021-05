In molti lo davano come papabile vincitore della nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Un dolore ai denti l’ha però messo alla prova spingendolo al ritiro. Ubaldo Lanzo ha travolto tutti con la sua ironia pungente, Ilary Blasi compresa. Una partecipazione nata per gioco considerando che per sua stessa ammissione in questi anni Ubaldo aveva rifiutato varie proposte. In questa intervista, rilasciata in esclusiva a SuperGuida TV, Ubaldo oltre a tracciare un bilancio di questa esperienza ha voluto togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Ha parlato in particolare di Fariba Tehrani e della delusione per il suo comportamento. Poi ha vuotato il sacco anche sugli altri naufraghi. Parlando di Miryea Stabile l’ha definita una ragazza che non riesce a rimanere coerente con il suo pensiero ma che anzi tende a cambiarlo più volte. Tifa per la vittoria di Andrea Cerioli, Valentina Persia e Ignazio Moser e Angela Melillo (uscita ieri sera ndr). “Gli altri sono dei giocatori”, commenta. Tra questi include anche Isolde Kostner: “E’ venuta da tutti noi ad interrogarci per capire chi fossimo e poi ha saputo agire. E’ una calcolatrice sportiva. Ho apprezzato il suo lato umano quando ha regalato un bellissimo discorso sulla bellezza femminile”, ha dichiarato. Per Ubaldo, il reality rimane però una parentesi. Ci ha raccontato di aver già rifiutato il “Grande Fratello Vip” anche se la televisione rimane comunque nei suoi piani. “Se dovessero arrivare, valuterò anche altre proposte”, ha rivelato. Ubaldo è stata davvero una bella scoperta e ci dispiace non vederlo in finale. Speriamo almeno che i suoi pronostici possano avverarsi.

Intervista esclusiva a Ubaldo Lanzo

Ubaldo, cosa ti aveva convinto a partecipare all'”Isola dei Famosi”?

Questa partecipazione è nata per gioco perché in generale non volevo partecipare ai reality. In questi anni le proposte non sono mancate anche se ho sempre rifiutato privilegiando il lavoro. Quando poi quest’anno mi è stato chiesto di partecipare all’ “Isola dei Famosi” ho accettato la sfida. Anche se il destino ha bussato sui denti, sono felice di esserne uscito con un plauso da parte delle maestranze che in questo percorso hanno dimostrato professionalità e correttezza. Devo ringraziare in particolare Diego, Paola, Gabriella, Matteo e Giorgia. Sono rimasto colpito anche dall’umanità e dall’ironia di Ilary Blasi.

Com’è andata questa esperienza?

Tornando indietro, la rifarei. Mi sono divertito e questa occasione mi ha permesso di annullare l’occidentale che era in me e di prendermi una pausa da tutto.

Qual è stata la difficoltà più grande che hai dovuto affrontare?

Lo dico con sincerità. E’ stato difficile andare in bagno. Sono riuscito solo dopo sei settimane ed evito di scendere nei particolari. In confronto, il dolore dei denti era una sciocchezza.

E la prova più difficile?

Non c’è n’è stata una in particolare. Quando durante una prova mi sono buttato di testa sullo scivolo ho agito d’istinto. E lo stesso ho fatto in tutte le altre prove.

In alcuni casi è stato criticato il tuo atteggiamento aggressivo. Non le hai mandate a dire a Vera Gemma e a Brando Giorgi. Hai fatto mea culpa?

Quando ho avuto modo di rivedere quelle scene ammetto di essermi incavolato con me stesso. Dovevo evitare di ripetere “zitta” a Vera Gemma perché ha infastidito anche me. Ho chiesto scusa personalmente lo stesso giorno a lei e quando l’ho rivista in studio ci siamo salutati tranquillamente. Se tornassi indietro, ripeterei le stesse cose ma usando toni più diplomatici. E’ stata brava anche Ilary che è riuscita a spegnere la discussione.

Hai iniziato il tuo percorso con Fariba. I vostri rapporti, dapprima sereni, sono diventati poi turbolenti. Cosa ha minato la vostra armonia?

Stare in coppia non è mai facile. Quando io e Fariba siamo approdati nell’isola principale assieme agli altri, ho notato che lei aveva iniziato a formare delle fazioni con Vera, Beatrice e Miryea. Mi sembrava che volesse fare la ragazza figa con le tre adepte. Una sera poi mentre ero dentro la tenda ho sentito Vera e Fariba che parlavano di me. Sono stato aggressivo e non lo nego ma ho chiesto scusa esprimendo il mio parere.

Sei rimasto deluso dal comportamento di Fariba?

Sono stato pugnalato da lei 3 volte in 24 ore mentre io l’ho difesa sempre. Ti racconto anche una cosa. Quando Vera e Brando sono arrivati a Parasite Island mi parlavano male di tutti gli altri concorrenti. Io ho detto a loro che li avrei ascoltati ma che poi mi sarei fatto un giudizio personale. La sera stessa che sono approdato sull’isola, Francesca Lodo e Andrea Cerioli mi hanno chiesto se volevo dormire con loro. Ho apprezzato quel gesto. Ho notato invece che Fariba e Brando tendevano a fare il doppio gioco. Mi sono sentito tradito da lei.

E’ una stratega?

Assolutamente sì. Fariba è una giocatrice. Anche quando cerca di fare la finta scemotta si vede che sta recitando. Bisogna anche saper fare la svampita. Anche Miryea lo è e io le ho consigliato di rimanere coerente con il suo pensiero e di non cambiarlo ogni due per tre. Alcune volte, va dove la porta il vento.

Per quanto riguarda gli altri naufraghi, chi secondo te può puntare alla vittoria?

Io tifo per Andrea Cerioli, Angela Melillo, Valentina Persia, Ignazio Moser. Mi mancano molto e sono convinto che ci frequenteremo anche terminata questa esperienza. Non abbiamo mai avuto uno scontro e anche quando ho discusso con Andrea il mio “vattene” voleva dire “resta”. Sono contento che sia arrivato in finale. Isolde invece è intuitiva ma calcolatrice.

In che senso?

E’ venuta da tutti noi ad interrogarci per capire chi fossimo e poi ha saputo agire. E’ una calcolatrice sportiva. Ho apprezzato il suo lato umano quando ha regalato un bellissimo discorso sulla bellezza femminile.

C’è qualche naufrago che non ti convince?

Gli altri naufraghi sono giocatori come Isolde. Quando gli altri si lamentavano gli dicevo che era preferibile che se ne andassero. Sono stato sincero e ho sempre detto le cose in faccia. Alla fine, tutti coloro che sono partiti per l’Isola lo hanno fatto per soldi e non certo per la notorietà.

Dopo questa parentesi, non è che ci hai preso gusto? Ti piacerebbe partecipare al Grande Fratello Vip?

Ho rifiutato di partecipare al Grande Fratello Vip. Per il momento, un reality basta e avanza. Penso di aver fatto un bel percorso. “L’Isola dei Famosi” mi ha permesso di mettermi a confronto con me stesso, con altre persone e con la realtà.

In futuro, cosa ti piacerebbe fare?

Ora voglio dedicarmi alla moda e poi se ci saranno altre offerte televisive le valuterò. Per me la TV rappresenta pur sempre un divertimento.