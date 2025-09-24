Torna l’appuntamento con Tv Talk 2025-2026, il programma che da anni svela la televisione attraverso le voci dei suoi protagonisti. Scopriamo insieme data di inizio e conduttore della nuova stagione di Tv Talk su Rai3!

Tv Talk 2025, quando inizia e conduttrice

Dal 27 settembre 2025 alle 14.55 su Rai 3 riparte “Tv Talk 2025-2026″, il programma che da anni osserva, analizza e racconta la televisione con lo sguardo sempre puntato sul presente. Confermata nel ruolo di conduttrice anche quest’anno Mia Ceran chiamata a guidare il celebre programma dopo aver raccolto il testimone da Massimo Bernardini. La giornalista, curiosa e attenta anche ai linguaggi che corrono su social, podcast e piattaforme digitali, è pronta a condurre una nuova stagione fatta di analisi, dibattiti e sguardi inediti sul piccolo schermo.

Dopo il grandissimo successo della scorsa stagione, il format televisivo conferma la sua missione: esplorare le tendenze della comunicazione italiana e internazionale, svelando come cambia il modo in cui ci informiamo, ci divertiamo e discutiamo attraverso lo schermo. Accanto alla conduttrice Mia Ceran ritroveremo tanti protagonisti e volti noti del programma. Si tratta dei cosiddetti esperti del mondo della televisione: Silvia Motta, Cinzia Bancone e Sebastiano Pucciarelli, supportati da un team di giovani analisti e opinionisti, pronti a decifrare ogni sfumatura del piccolo schermo.

La vita in diretta o Dentro la notizia? La volta buona o BellaMa'? La guerra dei palinsesti si combatte anche nel day-time, soprattutto al pomeriggio… 👉 Scopri tutti i contendenti ⚔️ pic.twitter.com/TNh6AAPJDA — Tv Talk (@TvTalk_Rai) September 23, 2025

Tv Talk 2025, dove seguirlo in tv e in streaming su RaiPlay

Formula vincente non si cambia! E’ proprio il caso di Tv Talk 2025 2026 che torna a raccontare in 90 minuti il mondo della televisione con un confronto serrato tra analisi, ospiti e casi mediatici, con uno sguardo che va dai volti più noti della Rai alle reti private, fino ai colossi dello streaming. Naturalmente durante ogni puntata non mancheranno rubriche, approfondimenti e momenti dedicati al linguaggio dei media, perché, come sempre, “Tv Talk” non si limita a raccontare solo la tv, ma va ben oltre. Tv Talk, infatti, la smonta, la studia e la restituisce al pubblico con occhi del tutto inediti.

L’appuntamento con Tv Talk 2025-2026 è tutti i sabato pomeriggio su Rai3, ma anche in streaming e on demand sulla piattaforma di RaiPlay.