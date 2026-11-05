Fans della serie Tutto per la mia famiglia siete pronti a scoprire cosa accadrà nelle prossime puntate? La dizi turca, il cui titolo originale è Kardeşlerim, si prepara a regalarci nuovi colpi di scena nel daytime e nel serale di Canale 5. Oltre agli episodi in onda tutti i giorni alle 16:10 circa infatti, torna anche il giovedì sera in prima serata sulla rete ammiraglia Mediaset. Cosa accadrà nei prossimi episodi, in onda dal 9 al 13 novembre? Scopriamolo insieme.

Trame settimanali Tutto per la mia famiglia (dal 9 al 13 novembre)

Dopo che Akif si è risposato, Nebahat è furiosa e – per vendicarsi – decide di rivelare ai fratelli Eren le responsabilità dell’ex marito. Kaan però scopre le intenzioni della donna e informa subito il padre delle sue intenzioni. Akif può così fermare Nebahat, minacciandola di sporgere denuncia alla polizia e consegnare agli agenti l’oggetto con il quale ha ucciso Resul.

Grazie al suo intervento tempestivo, Kaan riesce a riavvicinarsi a suo padre, che intanto ha già avviato la procedura per poterlo riconoscere ufficialmente.

Il segreto custodito da Akif è però in pericolo. Quando la professoressa Filiz assegna agli studenti un tema infatti, Susen – divorata dai sensi di colpa – decide di approfittare della situazione per rivelare a Omer tutto ciò che sa sulla morte di Kadir. Ancora una volta è l’interveto tempestivo di Kaan a salvare la situazione: il ragazzo intuisce le sue intenzioni e – nel tentativo di impedirle di parlare – finisce per precipitare con lei dal ballatoio della caffetteria scolastica.

Kaan muore, Akif invita Susen a tacere: spoiler Tutto per la mia famiglia al 13 novembre

Susen e Kaan sono in condizioni critiche e vengono trasportati entrambi in ospedale. La notizia del loro incidente sconvolge tutti, e Akif finisce per scagliarsi contro il preside. Intanto in ospedale Doruk è in preda ai sensi di colpa al pensiero di come ha trattato Kaan in passato.

Fortunatamente Susen viene dichiarata fuori pericolo: la caduta le ha provocato alcune fratture ma se la caverà. Akif però, la invita a non raccontare a nessuno quello che è successo. Le condizioni di Kaan invece, appaiono particolarmente gravi, e nonostante gli sforzi dei medici il ragazzo non riesce a salvarsi.

Sengul medita vendetta nelle prossime puntate della dizi turca

Orhan ha lasciato la casa della famiglia, ma non sa dove trascorrere la notte. Il ragazzo trova rifugio in una piccola stanza di proprietà di Gonul. La situazione con Sengul intanto, non fa che peggiorare e il giovane – stanco delle discussioni – decide di allontanarsi definitivamente da lei. Orhan inizia a lavorare nel ristorante di Gonul.

Sengul però, non accetta la sua decisione e comincia a meditare vendetta.

Un mese dopo la tragedia, Susen torna a scuola. Il suo rientro riaccende le tensioni legate alla morte di Kaan, mentre Ayla diventa sempre più ossessionata dalla sicurezza dell’istituto, determinata a evitare che possa verificarsi un altro incidente.

Tutto per la mia famiglia puntate italiane: una nuova attività per Omer

Per riuscire a sfuggire dai problemi economici, Ogulcan suggerisce a Omer di intraprendere una nuova attività. Gli consiglia di iniziare a vendere cozze per strada.

Inizialmente la nuova impresa sembra andare piuttosto bene, ma ben presto per i due cugini iniziano i problemi. I due finiscono nel mirino di alcuni malviventi, che vogliono costringerli a lasciare questo lavoro.

Susen torna a scuola, ma la tensione è altissima

Il ritorno in classe di Susen provoca un effetto a catena, con diversi scontri tra gli studenti. Tolga in particolare appare furioso, e in un impeto di rabbia accusa i compagni di essere ipocriti. Il ragazzo vorrebbe che emergesse la verità su quanto accaduto realmente il giorno dell’incidente.

La tensione sale vertiginosamente, e scoppia una violenta rissa che viene interrotta solo all’arrivo di Ayla. Quest’ultima rimprovera gli studenti, avvertendoli che – qualora si dovessero ripetere simili episodi – si procederà con l’epulsione dei responsabili dalla scuola.

Cos’altro accade nella dizi turca di Canale 5?

Doruk – nel tentativo di proteggere Susen – decide di non approfondire i fatti che hanno portato alla morte di Kaan. Poco dopo il ragazzo invita Asiye ed Emel a fare una passeggiata nel parco.

Nel frattempo Orhan sembra trovare un po’ di pace lontano da Sengul.