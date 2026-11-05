Tre anni di attesa per un nuovo capitolo della serie Lupin non hanno certo scoraggiato i fans della saga ma anzi, stando ai dati delle visualizzazioni Netflix, li hanno resi ancor più impazienti. Lupin 4 risulta infatti essere la serie più vista a livello globale sulla piattaforma nella sua seconda settimana di disponibilità (quella che va dal 26 ottobre al 1° novembre 2026).

La quarta parte del thriller francese Lupin conquista il pubblico Netflix

I dati ufficiali non lasciano spazio a dubbi, e con 10,8 milioni di visualizzazioni Lupin 4 risulta essere la serie più seguita su Netflix.

L’affetto del pubblico d’altronde, era già stato dimostrato nei precedenti capitoli, e il thriller francese con Omar Sy non aveva mai deluso. La storia di Assane Diop – uomo carismatico, intelligente e dotato di immense capacità di trasformismo, manipolazione e travestimento – che come suggerito dal titolo si ispira al ladro gentiluomo Arsenio Lupin, aveva già dimostrato di avere tutti gli “ingredienti” per conquistare il pubblico.

Il protagonista, che utilizzando astuzia, ingegno e abilità strategiche riesce a mettere a segno furti elaborati e smascherare ingiustizie, aveva ottenuto i favori dei telespettatori già nelle precedenti stagioni.

Lupin 4 è la serie più vista nella settimana dal 26 ottobre al 1° novembre su Netflix

Dopo una partenza piuttosto tiepida, la quarta parte del thriller francese ha fatto registrare un boom di visualizzazioni sulla piattaforma, riuscendo a surclassare le precedenti edizioni e non limitandosi a entrare nella top ten delle seie più viste, ma conquistando la vetta.

Dal 26 ottobre al 1° novembre sono stati ben 10,8 milioni gli utenti Netflix che hanno scelto Lupin, il 70% in più rispetto a quella di esordio. E non è tutto, visto che il ritorno di Assane Diop ha riacceso anche la curiosità per gli episodi precedenti, riportando nella top ten degli show in lingua straniera tutte e tre le stagioni precedenti: la Parte 1 è tornata in auge collocandosi al secondo posto con 5,2 milioni di visualizzazioni, la Parte 2 al sesto posto con 3,2 milioni di visualizzazioni e la Parte 3 all’ottavo posto con 3 milioni di visualizzazioni.

Top 10 show in lingua straniera più visti su Netflix dal 26 ottobre al 1° novembre 2026 (con visualizzazioni totali)