Tutto per la mia famiglia (titolo originale Kardeşlerim) si prepara a regalarci nuovi colpi di scena nel daytime di Canale 5. Nei prossimi episodi – in onda dal 22 al 28 agosto – assisteremo alla riappacificazione tra Mazlum e Talya, che avverrà grazie a uno stratagemma di Kadir e Cemile. Cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Trame settimanali Tutto per la mia famiglia (dal 22 al 28 agosto)

Stanchi di assistere alle tensioni tra Mazlum e Talya, Kadir e Cemile decidono di passare all’azione per farli riappacificare. Per costringerli una volta per tutte a confrontarsi e chiarire le divergenze, i due li rinchiudono in un magazzino. Il piano da i suoi frutti, e Mazlum e Talya riescono a chirarire le loro incomprensioni, fare pace e tornare finalmente insieme.

Nel frattempo Ogulcan e Ömer si rimboccano le maniche per riuscire a mettere insieme i soldi per partecipare al ballo in maschera. Ogulcan – dopo aver scoperto che Harika vorrebbe partecipare all’evento ma non può permettersi il biglietto – decide di pagarlo anche per lei. Doruk invece riesce a trovare lavoro come lavapiatti grazie a una conoscenza di Ömer. La notizia arriva ad Akif attraverso il suo informatore Zeynel, lasciandolo tra l’incredulo e il furioso.

Tutto per la mia famiglia, trame al 28 agosto

Akif rischia di cadere in una trappola organizzata da Suzan e Nebahat. Le due concordano un piano per smascherarlo: Suzan deve attirarlo in una camera d’albergo, facendo finta di voler passare con lui una serata piccante, mentre l’altra raccoglie prove contro di lui.

Il piano però non va come previsto, perché Akif – già a conoscenza della trappola orchestrata ai suoi danni – riesce a ribaltare la situazione e ad apparire come vittima agli occhi della moglie. Riesce pure a convincere Nebahat che Suzan le abbia mentito riguardo alla casa che lui le aveva regalato. La contromossa funziona alla perfezione: Nebahat rompe l’amicizia con Suzan e si riavvicina al marito.

Melisa lascia Kadir nei prossimi episodi della dizi turca

Un’altra coppia sembra arrivare al capolinea nelle prossime puntate Tutto per la mia famiglia. Quando Melisa scopre che Kadir è uscito con Cemile, Mazium e Talya srnza dirle niente, si sente trascurata e decide di rompere con lui per telefono.

Kadir è sconvolto e – non volendo perdere così la ragazza che ama – decide di recarsi a casa sua. Una volto giunto lì, trova Kaan, che si offre di distrarre Akif così da permettere a Melisa di scendere in giardino. I due parlano e riescono a chiarirsi.

Cos’altro accade nella dizi turca di Canale 5?

Ömer si trova coinvolto – suo malgrado – in un’inchiesta di polizia. Si scopre infatti che la ditta di traslochi perr la quale ha lavorato, era coinvolta in una serie di furti. Il ragazzo decide di collaborare con la polizia per individuare i responsabili. L’inchiesta porta all’arresto della banda, ma tra i fermati ci sono anche Ogulcan e Doruk che non sanno assolutamente nulla dei furti. I due vengono rilasciati grazie alla testimonianza di Ömer.

Akif nel frattempo convince il proprietario del ristorante dove lavora Doruk a licenziarlo, innescando così l’ennesimo conflitto tra padre e figlio.