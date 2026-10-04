Cosa accadrà a Tempesta d’Amore nelle puntate in onda nella fascia mattutina di Rete 4 dal 5 al 9 ottobre? Scopriamo insieme tutte le anticipazioni settimanali Sturm der Liebe.
Trame settimanali Tempesta d’amore al 9 ottobre
Werner chiede a Leo di aiutarlo a prepararsi per un’importante partita di calcio. La passione del ragazzo per questo sport si manifesta immediatamente, suscitando i sospetti di Vincent, che si domanda il motivo per cui abbia scelto di smettere di giocare.
Michael, con un po’ di malinconia, regala alcuni dei suoi oggetti agli amici e sceglie di passare più tempo con le persone a lui care. Così parte con Erik per un’escursione con campeggio, un’esperienza che ben presto si trasforma in un’avventura molto più movimentata del previsto.
News Tempesta d’amore (dal 5 al 9 ottobre)
Lale si rende conto che Fanny prova ancora qualcosa per Kilian e suggerisce a Christoph di assumere lo chef al Fürstenhof.
Katja invece non può fare a meno di notare che tra Vincent e Leo c’è qualcosa che non funziona. Lui promette di avvicinarsi al veterinario, ma il tentativo di riappacificarsi finisce per scatenare un’altra discussione.
Al rientro dal campeggio, Erik e Michael condividono con Yvonne la loro avventura. L’allegria smorza le tensioni tra i coniugi e Klee assicura alla moglie che non prenderà più iniziative contro Fritz.
Spoiler Tempesta d’amore, puntate italiane
Miro si impegna a completare la lunga lista di preparativi che Greta ha stilato per la loro futura casa, ma alcune sue superstizioni finiscono per irritare la compagna.
Vincent si pente di aver litigato con Leo, ma continua a non immaginare un futuro in cui possano vivere tutti e tre insieme. Durante una gita in bicicletta con Katja, trova finalmente il coraggio di confessare alla madre ciò che lo preoccupa davvero.
Cos’altro accade nella serie tv mattutina di Rete 4?
Dopo una notte romantica insieme, Fanny e Kilian sentono subito la mancanza l’uno dell’altra e si ritrovano di nascosto nella serra. Ma una telefonata rischia di rovinare il loro momento di felicità.
L’avventura vissuta insieme fa capire a Erik quanto tenga all’amicizia con Michael. Determinato a fargli un regalo speciale, finisce per coinvolgere anche Yvonne, suo malgrado, nella ricerca dell’idea perfetta.
Dopo essersi aperto con Katja, Leo prende male la proposta di Werner di entrare nella squadra di Bichlheim e accusa sua madre di aver orchestrato tutto.
Fanny è convinta che l’amore possa superare qualsiasi ostacolo e trova conforto chiacchierando con Yannik, che sta vivendo una situazione sentimentale simile.