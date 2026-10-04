Il matrimonio contratto da Sahika con l’inganno non avrà lunga vita, e nei prossimi episodi di Forbidden fruit assisteremo a un evento che costringerà la Ekinci a concedere il divorzio a Hasan Alì. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Trame turche Forbidden fruit: Sahika sposa Hasan Alì con l’inganno

Mentre tutti la credono morta, Sahika è intenta a portare avanti un piano davvero senza precedenti. Dopo aver rivelato a Ender come è riuscita a inscenare la sua “finta morte” con l’aiuto di Mahmut, la Ekinci consena all’amica una prova del crimine commesso da Hasan Alì, spingendola a ricattare l’imprenditore per farsi dare il 20% delle azioni della holding.

L’uomo è disposto a tutto pur di evitare la prigione, ma ben presto scopre che non può trasferirle le azioni, in quanto lo statuto prevede che possano essere passate solo a un parente stretto o vendute in cambio di una cospicua somma di denaro. Ender non ha a disposizione i soldi necessari, e la sola possibilità appare quella delle nozze. Diventando la moglie di Hasan Alì, potrà entrare in possesso delle azioni.

Ricattato lui acconsente a sposarla, ma all’altare – dopo il giuramento – scopre che dietro il velo bianco si cela in realtà Sahika!

Forbidden fruit, spoiler turchi: Hasan Alì vuole divorziare

Il padre di Cagatay non prende affatto bene quel matrimonio contratto con l’inganno, e dopo aver scoperto che non ha commesso alcun crimine (Sahika è viva) inizia aescogitare un modo per divorziare da lei. Tuttavia la cosa si presenta più difficile del previsto, visto che ogni suo tentativo risulta vano.

Uno spiraglio sembra arrivare quando Ender gli offre il suo aiuto. La Celebi ascolta non vista una conversazione in cui Hasan Ali dichiara di volersi sbarazzare della moglie e corre ad avvisare Sahika. Quest’ultima – furiosa per i piani del marito – decide di vendicarsi.

Ender avvisa Hasan Ali delle intenzioni di Sahika, mettendolo in guardia da una donna che – già in passato – ha avvelenato più uomini. L’imprenditore prende molto sul serio l’avvertimento di Ender di non rimanere mai da solo con la darklady, tanto che fa installare alcune telecamere in tutta la casa.

Sahika tenta di avvelenare Hasan Alì nelle prossime puntate Forbidden fruit

I sospetti dell’imprenditore vengono confermati dalle telecamere, e quando l’uomo vede i filmati che mostrano Sahika intenta ad avvelenare alcune pietanze prima di portarle a tavola decide di usare lo stesso strataemma messo in atto tempo prima dalla darklady.

L’uomo finge di mangiare e poi simula uno svenimento. Lei si convince di averlo ucciso, e rimane sorpresa quando lo vede rialzarsi poco dopo, e rivelarle che ha in mano un video che dimostra ciò che lei ha fatto. A quel punto Sahika non può fare altro che firmare i documenti del divorzio, se non vuole finire in galera.

La storyline tuttavia non finosce qui, visto che Ekinci giura ad Hasan Alì di fargliela pagare. Cos’altro escogiterà la dark lady? Al momento gli spoiler turchi non rivelano altro su questa vicenda, che promette di avere tutti gli ingredienti per tenerci con il fiato sospeso a lungo.