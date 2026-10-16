Mediaset rinnova il proprio impegno nella sensibilizzazione sulla prevenzione del tumore al seno. Dal 18 al 24 ottobre 2026, in occasione del mese dedicato alla prevenzione, il Gruppo lancerà una nuova campagna di comunicazione sociale nell’ambito del progetto “Mediaset per il futuro”.
L’obiettivo è invitare le donne a prestare attenzione alla propria salute, ricordando l’importanza della diagnosi precoce e dei controlli, senza rimandarli.
Anche quest’anno l’iniziativa avrà un simbolo molto visibile: la Torre Mediaset di Cologno Monzese si illuminerà di rosa, colore tradizionalmente associato alla sensibilizzazione sul tumore al seno.
L’iniziativa avrà una diffusione molto ampia. La campagna “Mediaset per il futuro” sarà infatti presente su tutti i canali televisivi del Gruppo guidato da Pier Silvio Berlusconi, oltre che in radio e sulle piattaforme social.
Mediaset, la campagna per la prevenzione dal 18 al 24 ottobre
La nuova campagna partirà domenica 18 ottobre e proseguirà fino a sabato 24 ottobre 2026. Mediaset ha scelto per questa edizione un racconto costruito intorno alla metafora di un diario personale.
Le sue pagine rappresentano i diversi momenti della vita: ricordi, scelte, esperienze e nuovi capitoli ancora da scrivere. Il messaggio centrale è semplice: prendersi cura di sé significa anche proteggere il proprio futuro, continuando a scrivere la propria storia.
La Torre Mediaset torna a illuminarsi di rosa
A sostenere simbolicamente l’iniziativa sarà ancora una volta la torre di trasmissione della sede Mediaset di Cologno Monzese. Durante la settimana dedicata alla campagna, la struttura sarà illuminata di rosa. Una scelta che trasforma uno dei simboli più riconoscibili del quartier generale Mediaset in un messaggio visibile di attenzione verso la prevenzione e la salute femminile.
Il messaggio: non rimandare i controlli
La campagna vuole soprattutto sensibilizzare sull’importanza di non trascurare la propria salute. Il racconto non punta su toni allarmistici, ma su un linguaggio intimo e vicino alla quotidianità.
L’idea del diario permette infatti di parlare di prevenzione attraverso la vita stessa delle persone: le pagine già scritte e quelle che devono ancora arrivare. È proprio da qui che nasce l’invito rivolto alle donne a dedicare tempo ai controlli e alla propria salute.
Campagna su TV, radio, social e spazi digitali
L’iniziativa avrà una diffusione molto ampia. La campagna “Mediaset per il futuro” sarà infatti presente su tutti i canali televisivi del Gruppo, oltre che in radio e sulle piattaforme social.
Il messaggio sarà diffuso anche attraverso i circuiti Digital Out of Home, estendendo quindi la comunicazione agli spazi pubblicitari digitali presenti nelle città. Ulteriori contenuti saranno disponibili attraverso il sito dedicato al progetto Mediaset per il futuro.
“Mediaset per il futuro”, l’impegno sui temi sociali
La campagna sulla prevenzione del tumore al seno rientra nel progetto con cui Mediaset raccoglie le proprie iniziative di sensibilizzazione su temi di interesse sociale.
Questa volta il focus è dedicato alla salute delle donne, con l’obiettivo di favorire una maggiore consapevolezza e incoraggiare comportamenti responsabili.
Dal 18 al 24 ottobre, quindi, televisioni, radio, piattaforme digitali e la stessa sede di Cologno Monzese saranno coinvolte in un’unica campagna.
Un messaggio che parte dalla prevenzione e guarda soprattutto al futuro: prendersi cura di sé oggi per continuare a scrivere le pagine della propria vita domani.