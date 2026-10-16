Ascolti tv giovedì 15 ottobre 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Doc – Nelle tue mani 4” contro “Tutto per la mia famiglia“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, giovedì 15 ottobre 2026?

Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: Doc – Nelle tue mani 4 vs Tutto per la mia famiglia. Auditel ieri sera, 15 ottobre 2026

Sfida Rai1 e Canale 5: “Doc – Nelle tue mani 4” contro “Tutto per la mia famiglia”. Chi ha vinto?

Rai1: Doc – Nelle tue mani 4, la nuova stagione della serie tv con protagonista Luca Argentero ha incollato alla tv 4.002.000 spettatori pari allo 25.1% di share.

Rai 2: Ore 14 Sera, il programma che vede Salvo Sottile approfondire i casi di cronaca di maggior attualità, attraverso testimonianze e inchieste ha informato 928.000 spettatori pari al 6.6%.

Rai 3: Arthur the King, il film del 2024 diretto da Simon Cellan Jones con Mark Wahlberg e Nathalie Emmanuel ha coinvolto 494.000 spettatori con lo 2.7%.

Rete 4: Dritto e rovescio, il programma dedico all’attualità politico-economica del Paese raccontata dai suoi protagonisti condotto da Paolo Del Debbio ha registrato 676.000 spettatori con il 5.6% di share.

Canale 5: Tutto per la mia famiglia, le nuove puntate serial televisivo turco hanno appassionato 1.618.000 spettatori con uno share del 11%.

Italia 1: Le Iene, la nuova stagione del programma ideato da Davide Parenti e condotto da Veronica Gentili ha interessato 893.000 spettatori (share 7.3%).

La7: PiazzaPulita, il programma televisivo settimanale di attualità e approfondimento condotto da Corrado Formigli ha raccolto 770.000 spettatori e il 5.7%.

Tv8: Benfica-Celtic, la partita di calcio di Europa League ha attirato l’attenzione di 31.41.000 spettatori (1.9%).

Nove: Buy it now – Mai più senza: il programma condotto da Gabriele Corsi ha incuriosito 304.000 spettatori e il 1.8%.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto?

Affari Tuoi di Stefano De Martino : 4.478.000 spettatori con il 22.5 % di share;

: spettatori con il di share; Ascolti La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.147.000 spettatori con il 20.8% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 15 ottobre 2026

RAI 1

La volta buona : 1.349.000 spettatori con il 14 % nella prima parte e 1.414.000 spettatori con il 18.4 % nella seconda parte;

: spettatori con il % nella prima parte e spettatori con il % nella seconda parte; Il Paradiso delle Signore : 1.343.000 spettatori con il 18.3 %;

: spettatori con il %; Vita in Diretta: 1.426.000 spettatori con il 20.1% nella presentazione e 1.780.000 spettatori con il 20.8%.

CANALE 5