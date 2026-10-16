Stasera, venerdì 16 ottobre 2026, torna l’appuntamento con il Grande Fratello Vip di Ilary Blasi come sempre in diretta su Canale 5. In studio le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Analizziamo tutte le anticipazioni della puntata.

Grande Fratello Vip 2026 stasera su Canale 5, la diretta della decima puntata del 16 ottobre, cosa succederà?

Venerdì 16 ottobre 2026 dalle ore 22.00 appuntamento con la decima puntata del Grande Fratello Vip 2026, il reality show condotto da Ilary Blasi in prima serata su Canale 5. Una nuova diretta che sancirà l’eliminazione di un secondo concorrente dalla casa più spiata d’Italia. Chi sarà tra Marina La Rosa, Megan, Moreno, Jonathan, Giacomo e Andreas ad abbandonare definitivamente la casa? Ricordiamo che oramai non ci sono più biglietti di ritorno, visto che la sorta ha voluto assegnarlo a Gianluca Danto.

Ma passiamo ai temi caldi della puntata di stasera. Nelle ultime ore Guendalina Tavassi e Alessandro Varsi hanno avuto un battibecco durante la lista della spesa. La situazione è degenerata quando Alessandro le ha strappato la lista della spesa dalle mani facendo arrabbiare non poco la ex gieffina. Spazio poi al rapporto tra Jonathan e i giovani della casa, anche se Guendalina è convinta che siano tutti manipolati da lui. Alessandro Varsi, Piera Meloni e Alessandro Roncaccia non sono dello stesso parere di Guendalina, ma Jonathan ha cercato un confronto con i giovani della casa. L’ex vincitore del GF ha chiesto ai giovani se si sentissero condizionati da lui, ma tutti hanno accoratamente risposto “no”. Sul finale Jonathan ai suoi amici ha detto: “ci siamo scelti perché ci piacevamo“.

Intanto Valeria Marini continua ad essere la regina incontrastata della casa: i suoi video sono virali sui social, ma nelle ultime ha fatto discutere una sua indiscrezione secondo cui Piera Meloni sia parente di uno degli autori del Grande Fratello Vip. Sarà così? Non solo, durante la puntata non mancherà la “Battle dei talenti“: da un lato Alessandro Varsi, Jonathan Kashanian, Federica Morello, Megan Ria e Piera Meloni balleranno sulle note di “You are the one that I want” dal film “Grease“, mentre grande attesa per il duetto tra Valeria Marini e Carmen di Pietro sulle note di “Vamos a Bailar” di Paola e Chiara.

Grande Fratello Vip 2026, eliminati e nomination del 16 ottobre. Ci saranno concorrenti eliminati? I sondaggi

Durante la diretta della nona puntata del Grande Fratello Vip 2026 scopriremo anche il verdetto del televoto. Chi vuoi salvare tra Marina La Rosa, Megan, Moreno, Jonathan, Giacomo e Andreas? Il concorrente meno votato dal pubblico sarà eliminato.

Stando ai sondaggi online il più votato è Marina La Rosa con il 28,11% delle preferenze tallonata da Andreas Muller al 20,86%. A seguire Moreno Morello con il 13,91%, Megan Ria con il 12,73%. A rischio ci sono: Giacomo Gallani con il 12,24% e Jonathan Kashanian con il 12,14%. Sarà proprio l’ex vincitore del GF ad essere eliminato?

GF VIP 2026, dove seguirlo in tv e streaming

Il Grande Fratello Vip 2026, il reality show condotto da Ilary Blasi, anche quest’anno torna con un doppio appuntamento settimanale. Dopo la partenza con la doppia puntata del giovedì e sabato, il reality show torna il lunedì e venerdì in prima serata su Canale 5. Tutti i fan e gli appassionati del programma potranno seguire le avventure dei concorrenti h24 con la diretta dalla casa disponibile: