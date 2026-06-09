Si intitola “Tutto per la mia famiglia” il nuovo serial drammatico turco che ci terrà compagnia per tutta l’estate su Canale 5. La serie, il cui titolo originale è Kardeşlerim (anche se è meglio conosciuta a livello internazionale come “For my family“), ha già conquistato i fans di 30 Paesi e ora è pronta a fare il suo debutto anche in Italia.

Tutto per la mia famiglia, trama della nuova serie turca di Canale 5

La nuova serie turca Mediaset segue le vicende di quattro fratelli – Kadir, Ömer, Asiye ed Emel – che si trovano ad affrontare la morte di entrambi i genitori. Rimasti soli i quattro rimangono profondamente uniti, e cercano di fars strada in un mondo dove sembra che non ci sia più spazio per loro.

Affrontano le mille difficoltà della vita trovando l’uno nell’altro il sostegno necessario, fino a quando per loro non si apriranno le porte dell’Ataman College. Da quel momento in poi le loro vite si intrecceranno con quelle dei coetanei, nati e cresciuti in famiglie benestanti e potenti.

Ricchezza e povertà, colpe e innocenze, privilegi e sacrifici, si intrecceranno nelle trame dando vita a un mix che promette di tenerci incollati davanti al teleschermo. Sopra a tutto troveremo l’amore fraterno, che non mostrerà mai segni di cedimento, e che trionferà nel momento in cui i quattro ragazzi potranno prendersi la loro rivincita sulla vita. Tutto per la mia famiglia promette di diventare uno dei titoli più forti della programmazione estiva Mediaset. Pronti a scoprire di più?

Nel cast attori noti al pubblico italiano

Con il grande successo degli ultimi anni delle dizi turche in Italia, capita sempre più spesso che i telespettatori nostrani ritrovino all’interno di qualche serie volti noti. Questo è ciò che accadrà anche con “Tutto per la mia famiglia”, che racchiude nel cast un concentrato di attori già protagonisti di altri serial famosi.

Il primo nome che spicca nel cast è quello di Su Burcu Yazgı Coşkun, che in Tutto per la mia famiglia interpreta Asiye Eren, la sorella sensibile e cantante del gruppo. L’attrice è presente in Racconto di una notte nel ruolo di Canfeza e in La forza di una donna in quello di Nisan.

I fans italiani non faranno fatica a riconoscere anche Atakan Özkaya – che nella serie interpreta Sarp Yılmaz – e che è presente anche nella serie Far Away nel ruolo di Kaya.

A completare il cast troveremo poi:

Halit Özgür Sarı nei panni di Kadir Eren, il fratello maggiore che a soli diciannove anni si trova costretto a fare da padre e madre ai suoi fratelli

nei panni di Kadir Eren, il fratello maggiore che a soli diciannove anni si trova costretto a fare da padre e madre ai suoi fratelli Yiğit Koçak che interpreta Ömer Eren, il figlio adottivo della famiglia, gemello adottivo di Asiye

che interpreta Ömer Eren, il figlio adottivo della famiglia, gemello adottivo di Asiye Aylin Akpınar è la piccola Emel Eren, ancora bambina quando perde entrambi i genitori

è la piccola Emel Eren, ancora bambina quando perde entrambi i genitori Celil Nalçakan è Akif Atakul, imprenditore potente, proprietario del prestigioso college privato, e colpevole della morte del padre dei fratelli Eren

è Akif Atakul, imprenditore potente, proprietario del prestigioso college privato, e colpevole della morte del padre dei fratelli Eren Simge Selçuk interpreta Nebahat Atakul, la moglie di Akif

interpreta Nebahat Atakul, la moglie di Akif Onur Seyit Yaran è Doruk Atakul, il figlio di Akif: arrogante in apparenza, in realtà profondamente innamorato di Asiye

è Doruk Atakul, il figlio di Akif: arrogante in apparenza, in realtà profondamente innamorato di Asiye Lizge Cömert interpreta Süsen Kılıç, la ragazza ricca e fragile che si innamora di Ömer

Tutto per la mia famiglia, quando in TV?

Mediaset ha scelto una collocazione ben precisa per il debutto italiano di Tutto per la mia famiglia. La serie andrà in onda a partire da lunedì 15 giugno alle 15:45 su Canale 5.

La collocazione nel daytime della rete ammiraglia Mediaset non è certo casuale, e dimostra la volontà di Cologno Monzese di rendere sempre più il pomeriggio di Canale 5 un punto di riferimento per gli appassionati delle pèroduzioni turche.

Dopo la messa in onda televisiva, gli episodi saranno come sempre disponibili anche in streaming su Mediaset Infinity, offrendo così agli spettatori la possibilità di recuperare le puntate in qualsiasi momento: una doppia modalità che permetterà al pubblico italiano di seguire la storia dei fratelli Eren senza perdere neanche un passaggio.

Curiosità sulla nuova serie turca Mediaset

Il titolo originale Kardeşlerim significa letteralmente I miei fratelli. Trasmessa nel Paese d’origine dal 2021 al 2024 su ATV, la serie si compone di 4 stagione e 130 episodi complessivi.

A livello internazionale, è stata distribuita con il titolo For My Family, e ha conquistato il pubblico di oltre trenta paesi, tra Europa, Medio Oriente, Nord Africa e America Latina, affermandosi come uno dei più apprezzati della serialità turca più recente.